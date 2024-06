Svetové FINÁLE Elite: SEXI Pocisková BEZ mejkapu a... To sú ale ODVÁŽNE výstrihy!

To sú ale poriadne odvážne výstrihy (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Včera sa v hlavom meste Českej republiky konalo svetové finále Elite Model Look. Udalosť si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. Nela Pocisková sa líčila tesne pred začatím akcie. No a koniec koncov aj ona patrila k tým ženám, ktoré zvolili poriadne odvážny výstrih... No a toto sú víťazi!