Plačkovej muž išiel pod nôž: Dal si spraviť prsia aj tvár!

Zuzana Strausz Plačková je známa tým, že obľubuje všelijaké plastické zákroky. No a vyzerá to tak, že sa to zapáčilo aj jej manželovi Renému, ktorý pred pár dňami išiel pod nôž. Všetko okolo zákroku stihol aj zdokumentovať. No a onedlho, keď zmizne všetok opuch, bude z neho iný človek. Dal si spraviť to, s čím dlhé roky nebol spokojný!

Mnohých prekvapilo, keď René na svoj Instagram pridal fotku z nemocničného lôžka. Všetkých však upokojil a vysvetlil, že ide na plastiku. Síce sú estetické zákroky pre mužov istým tabu, spevák sa ale snaží búrať stereotypy a nehľadí na to, čo si myslia druhí. Hlavné je pre neho to, aby sa on vo svojom tele cítil dobre.

René sa netají ani tým, že si v minulosti nechal spraviť výrazné umelé zuby a pravidelne chodí na botox. No a ku krajšiemu zovňajšku si prispel aj tentoraz! „Tí, čo ešte neviete, tak idem na plastický zákrok. Túto "osem-bradu" si idem dať preč. Trpím tým celý život, aj keď som schudol, aj keď som bol pribratý, furt to tam mám a proste mi to tam vadí, lebo chcem lepšie vyzerať,” pochválil sa na Instagrame.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram R.R.

A pri jednom zákroku to neostalo! „Voľakedy som ešte aj sypal, bral som anaboliká - mladý, sprostý, hej. Tak mi vyberali žľazy, mal som gynekomastiu. A teraz, ako som bol minulý týždeň na sone, tak mi zistili, že mi to zle vybrali. Tak si idem dať vybrať ešte aj to, keď už som tu,” dodal.

Ako sám priznal, má toho veľmi veľa, keďže skoro každý víkend koncertuje. Bolo preto pre neho náročné vôbec nájsť si čas na spomínané zákroky, keďže sa musel prispôsobiť hlavne svojmu lekárovi. Budúci týždeň už má mať aj vystúpenia na východe a sám je zvedavý, ako to zvládne. Verí však, že vtedy už bude všetko v poriadku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram R.R.