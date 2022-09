ÚTOK na Plačkovej muža: Na koncerte po ňom hodili SKLENENÚ fľašu… Musela zasahovať ochranka!

René Strausz, známy pod umeleckým menom René Rendy, je dôkazom toho, že nič nie je nemožné. Z človeka, ktorý nikdy neoplýval obrovským speváckym talentom, sa razom stal úspešný slovenský hudobník, ktorý vypredáva koncerty. Stačilo sa spojiť so správnymi ľuďmi, zvoliť vhodný marketing a investovať istý balík peňazí.

No a dnes sa pýši zlatou a platinovou platňou. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorým potetovaný René zjavne leží v žalúdku. Alebo išlo len o dôsledok veľkého požitia alkoholu. Na poslednom koncerte v Trenčíne naňho totiž neznámy útočník hodil sklenenú fľašu. Tá pristála na pódiu len kúsok od jeho nohy a rozbila sa na milión kúskov.

„To ty si hodil tú fľašu? Ty si to tu hodil, ty ringľa vyj*ebaná? A čo keby si trafil niekoho do hlavy? Keby som nemal syna, tak idem dole, ty deb*lko bradatý,“ hulákal na adresu útočníka René, ktorý okamžite zmobilizoval pracovníkov SBS, aby sa o agresívneho muža v hľadisku postarali. Informovali o tom hitky.sk.

No hoci mal René na koncerte silné reči, sám neskôr zhodnotil, že by sa do bitky s útočníkom nepúšťal. „Čávo by mi naložil, bol to nácek a mal určite viac skúseností a čakal proste na takúto príležitosť, aby si mohol rypnúť,“ zhodnotil čerstvý otec malého Diona.