Plačkovej NOVÉ PRSIA: Bomby sú preč... Dala si ich ZMENŠIŤ!

Zuzana Plačková kedysi túžila po najväčších prsiach minimálne na Slovensku a v Česku. „Také veľké silikóny sa nevyrábajú, tak mi ich robia na mieru,” povedala nám koncom roka 2012, keď sa chystala podstúpiť ďalšiu zo zväčšujúcich operácií.

Zároveň nám vtedy aj prezradila, že časom pôjdu implantáty preč. „Silikóny budem mať možno 10 rokov, potom by som už chcela dieťa a rodinu. V tom prípade by som urobila možno to, čo by nikto nečakal. Dala by som si prsia zmenšiť na jednotky,“ šokovala Plačková. „Za tých 10 rokov sa chcem vypracovať a urobiť zo seba niečo, aby som potom tie prsia už nepotrebovala,“ vysvetlila nám vtedy svoj zámer Zuzana.

Galéria fotiek (4)

A tá chvíľa už nastala! Plačková sa včera vrátila z Prahy, kde bola na zmenšení pŕs. „Budem celý víkend odpočívať, veľa vecí s tým nemôžem robiť. Ale som mega šťastná – ja mám malé prsia! Je mi až do revu. Ja som tak šťastná, že to si ani len neviete predstaviť,” povedala nadšene svojim fanúšikom na sieti Instagram.

Pre tento krok sa rozhodla už v čase, keď len očakávala syna Diona. vybrala si však veľmi vyťaženého lekára, a tak si musela počkať. „Na termín som čakala rok, bola som na konzultácii, už keď som bola tehotná. S pánom doktorom sme vybrali veľkosť 325 ml, na moju výšku sú to také troječky, do ručičky, pevnučké a ja som nadmieru spokojná. Po tých rokoch, keď som mala také veľké bomby, už som túžila po tých malých prsiach,” povedala brunetka, ktorá sa síce nakoniec nevrátila k jednotkám, ale predsa len si nejaký ten objem na hrudníku ponechala.