KRÍZA vo vzťahu víťazného páru Love Islandu: Ups, vypisuje bývalej!

Na ostrove lásky v markizáckej šou získali okrem výhry aj jeden druhého. Denisa a Kryštof sa do seba zahľadeli a aj po skončení projektu zostali spolu. Všetko nasvedčovalo tomu, že ich vzťah je harmonický, priam až dokonalý. A dokazovali to istý čas aj mimo kamier.

Nuž, ale zrejme nie je všetko zlato, čo sa blyští. V ich vzťahu sa objavila malá trhlina, a to v podobe Kryštofovej bývalej, ktorú opustil, keď sa rozhodol ísť do spomínanej šou. V jeho srdci ale zjavne čosi stále zostalo, a tak jej vypisuje správy – čo aj ona sama nedávno potvrdila v relácii Talk.

Jeho expartnerkou je zvodná kabaretná tanečnica Felicita Prokešová, ktorá hrá v jednom z pražských divadiel. Tá sa z rozchodu s fešákom z reality šou pritom už spamätala a našla si lásku v podobe Adama, s ktorým žije.

„Zľakol sa, pretože sme sa mali sťahovať do nového bytu. On sa mi stále ozýva. Adam to zle znáša a ja mu to všetko hlásim. Veľmi ma to prekvapuje, keď má vedľa seba partnerku,“ šokovala tanečnica svojimi slovami v zmienenej relácii.

„Urobil chybu a nedá sa to vrátiť späť, bolo to nečakané. Prišlo mi to drzé a blbé voči slečne, s ktorou teraz je, takže som sa mu rozhodla napísať striktný e-mail, aby som mu dala dosť najavo, že si to už neprajem, pretože mám vedľa seba nového partnera,“ dodala.

No a čo na to jeho terajšia partnerka Denisa? Je možné, že o tomto ani len netuší. Dokonca vznikli aj dohady, či spomínaný víťazný párik je ešte stále pokope.

Denisa sa na sociálnej sieti Instagram aktívne hlási svojim fanúšikom a aktuálne pridáva fotky z Thajska, avšak v poslednom čase sú jej príspevky bez Kryštofa. Aj túto poslednú dovolenku strávila napríklad so svojou mamou.

Nuž, každopádne len oni sami vedia, čo sa medzi nimi deje, či ide len o akúsi menšiu krízu alebo nebodaj ich love story rýchlo vzplanula a rovnako rýchlo aj zhasla...