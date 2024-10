Markíza je továreň na lásku: Ďalší párik sa zasnúbil... TÁTO žena povedala áno!

(Zdroj: Instagram DV)

PRAHA - Láska je hlboký cit, ktorý presahuje hranice slov a pochopenia. Je to nežná túžba byť s niekým, deliť sa o radosti i bolesti, starať sa o druhého viac než o seba samého. Aktuálne sa svoj vzťah rozhodol povýšiť na vyšší level aj pár z Markízy. Zasnúbili sa!

Televízia Markíza má aj silu spájať ľudí. Nielen v spravodajstve, ale aj v rôznych reality šou. Či už je to Farma, Love Island alebo Ruža pre nevestu. A teraz sa zasnúbil aj ďalší televízny párik. Denisa Valová a Kryštof Novák vyhrali druhú sériu spomínanej šou Love Island. Láska im vydržala aj v realite a vyzerá to tak, že už čoskoro budú svoji. „Do roka a do dňa," napísala k romantickému záberu, na ktorom je jasne vidieť aj jej prsteň.

Love Island je naozaj plodná šou, čo sa týka tvorenia vzťahov. Po svadbe sa napríklad víťazom prvej série Laure Kulhánej Chrebetovej a Martinovi Kulhánekovi narodilo bábätko. V realite to vydržalo napríklad aj Hane Dedkovej a Jakubovi Vitekovi, víťazom tretej série Majke a Chrisovi, Gábi a Pítrovi, Paulíne a Honzovi či Tine a Jacobovi. Aj oni sú dôkazom toho, že na televíznych obrazovkách sa láska nájsť dá!