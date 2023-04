Česká herečka po Survior: ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY a VYHRÁŽKY SMRŤOU… Radšej sa stiahnem!

Jednou z účastníčok obľúbenej markizáckej šou Survivor bola aj česká herečka a speváčka Karolína Krézlová. Tá si po nehostinných podmienkach na ostrove konečne v pohodlí domova vydýchla a zaspomínala si na samotné účinkovanie. Cez sociálnu sieť Instagram fanúšikom prezradila, čo jej tento projekt priniesol a čo naopak vzal.

Rozhodne to nebola prechádzka ružovou záhradou a z nakrúcania si okrem iného odniesla aj zranenia a nepríjemné následky, ktoré jej trvajú dodnes. Jedna z jej sledovateliek sa jej priamo spýtala aj na celkom citlivú tému spojenú s menštruáciou. Zaujímalo ju predovšetkým, ako sa počas súťaží riešia ženské problémy. „Ja osobne som menštruáciu na ostrove stratila, asi tým, aký to bol šok pre telo a zatiaľ sa stále nedostavila,“ zaskočila svojou odpoveďou herečka a pokračovala.

„To je niečo, o čom sa v súvislosti s účasťou moc nehovorí. Takže riešiť to nebolo treba,“ poznamenala Karolína. Čomu sa však rozhodne musela venovať, bolo jej nepekné zranenie. Počas vypätých situácii prišla totižto k úrazu, čoho si všimli aj jej priaznivci. „A čo ten prst?“ položili jej otázku smerujúcu k jej zraneniu.

„Ten som si dvanásty deň vykĺbila. Nahodili mi ho späť a každú súťaž pekelne bolel,“ priznala speváčka. „Je vykrútený horizontálne a vertikálne a to bude podľa lekárov už výsledok natrvalo,“ zdôverila sa herečka s tým, že následky z Kanárskych ostrovov jej zjavne ostanú do konca života.

Aj napriek zdravotným problémom má na samotnú šou príjemné spomienky. Horšie to je s realitou. Na sociálnych sieťach sa jej totiž po návrate z projektu kopia nenávistné správy a komentáre. A nezostalo to len pri neškodnej kritike, ale došlo aj k vyhrážkam smrťou. Práve preto by sa už do ďalšej šou neprihlásila. Dokonca sa rozhodla na istý čas úplne stiahnuť.

„Radšej už asi nie. Niektoré komentáre (vrátane vyhrážok smrťou) mi rozhodne nerobia dobre,“ šokovala Karolína a objasnila prečo sa tak rozhodla. „Síce sa už teraz situácia otočila a vážim si podporu od všetkých, ale radšej sa na nejakú dobu stiahnem a budem sa venovať herectvu,“ dodala bývalá súťažiaca. Nemožno jej odoprieť fakt, že si v zmienenej šou prešla kadečím. A aj keď to niektorí môžu brať ako zviditeľnenie sa, jej účinkovanie si vyžiadalo svoju daň.