Hviezde z Markízy skrachoval vzťah: ROZCHOD s boháčom po 3 rokoch!

(Zdroj: GettyImages)

Karolína Krézlová a majiteľ luxusných reštaurácií Ondřej Rákosník tvorili pár celé tri roky a dokonca spoločne vychovávali jeho dcéru z predchádzajúceho manželstva. Ešte pred rokom si herečka vzťah nevedela vynachváliť. „Teraz musím zaklopať, ale všetko je fajn, je to pekná fáza vzťahu. Bývame spolu, všetko klape,“ vyjadrila sa vtedy.

Vyzeralo to tak, že známa Češka po vzťahu s Usainom Boltom či hercom Vladimírom Polívkom, konečne našla muža svojho života. Aktuálne je však všetko inak. Dvojica išla po troch rokoch od seba... A dôvodom bola odlišná predstava o budúcnosti. „Ako by som to povedala: rozchádzali sa naše názory na život. Nezhodli sme sa na jednej podstatnej veci. Žiadna dráma sa nekonala,“ prezradila pre Super.cz.

Dôvodom bol fakt, že zatiaľ čo ona si vo veku 37 rokov chcela založiť rodinu, jej partner, ktorý už jedno dieťa z prechádzajúceho vzťahu má, s ňou túto túžbu nezdieľal.

(Zdroj: Profimedia)