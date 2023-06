Markizácky fešák o BARLÁCH: FOTO po zákroku... 4. OPERÁCIA v poradí!

Televízni diváci začali kučeravého mladíka registrovať najmä vďaka markizáckej zoznamovacej šou s názvom Love Island. Zbyněk Vlček tu okrem svojich svalov ukázal aj slzy a skutočné city, keďže počas šou sa zamiloval do Sabiny Karáskovej. Tá ho však po skončení projektu celkom rýchlo vymenila za zápasníka MMA, Makhmuda Muradova - bývalého partnera speváčky Moniky Bagarovej s ktorou má aj dieťa.

Galéria fotiek (14) Zbyněk a Sabina skončili na 2. mieste

Zdroj: TV Markíza

Zbyněk sa však z tejto rany pomerne rýchlo spamätal, osud mu ale zasadil ďalší úder, a to v podobe nepríjemnej operácie. „V poradí už štvrtá operácia kolena. Skóre pravého a ľavého kolena sa vyrovnalo na 2:2 a ja len dúfam, že už ani jedno z nich nebude chcieť ísť znovu do vedenia,“ poznamenal markizácky fešák so športovým žargónom krátko po tom, čo podstúpil zákrok.

Galéria fotiek (14) Zbyněk Vlček má za sebou už štvrtú operáciu kolena

Zdroj: Instagram Z.V.

Na sociálnej sieti Instagram svojim fanúšikom prostredníctvom príspevku priblížil aj to, čo sa dialo a aký bol priebeh operácie. A dokonca aj pridal detail jeho zoperovaného meniskusu po operácii. Teraz však na istú dobu Zbyňkovi budú robiť spoločnosť barle. Za celú redakciu Topky.sk mu prajeme skoré zotavenie sa, jeho ďalšie fotky z nemocnice nájdete v našej galérii nižšie.