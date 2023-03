OSTRÝ KONFLIKT markizáckych neviest: Toto v televízii NEUVIDÍTE!

Za nami je už štvrtá epizóda markizáckej šou Ruža pre nevestu. Vo vile sa momentálne nachádza dokopy 11 dievčat. Najvýraznejšími slečnami sú stále, ako inak, "nafúkaný gang" ale aj Petrana či Priscilla, ktorá naposledy vyhrala večeru s Tomášom. Nevesty bojujú všetkými možnými silami o Tomášovo srdce a napätá atmosféra sa čím ďalej tým viac stupňuje.

V skutočnosti sú však všetky ženy už istý čas doma. Na sociálnych sieťach si za tú dobu vybudovali základňu fanúšikov, ktorí sú veľmi zvedaví. Tentoraz ich zaujímal Petranin vzťah s Priscillou v realite. Aj keď sa z nich na vile veľké kamarátky nestali, navzájom sa tolerovali. No, ale teraz... Jedna druhú nevie vystáť!

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

„Posledná vec, čo som chcela, je riešiť niečo takéto verejne. Ale nie sme už vo vile, kde sme nútené sa rozprávať. Ja negativitu vo svojom živote tolerovať nebudem. Hlavne, ak je to od niekoho, proti komu som nikdy nič nemala, vždy mi bola sympatická, takže neviem, čím to je,“ reagovala na to, prečo si Priscillu na Instagrame zablokovala.

Priscilla jej totižto často reagovala na príbehy na sociálnej sieti Instagram ironickým, až vyrývačným spôsobom. „Jaj ty robíš zo seba extrémne chudiatko," alebo „Lenže pravdou je, že Petrana naozaj žrala celý pobyt kadejaké lieky, preto to Macka povedala," zneli Priscilline vyjadrenia na adresu Petrany.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram P.A.

„Ja rozumiem, že niekto si chce vyjadriť svoj názor, ale čo je moc, to je moc," zhodnotila Petrana. Na záver len dodala, že aj keby na Priscillinom mieste bol neznámy človek, tak by si blokla aj jeho, pretože nechce mať v živote negatívnu energiu. Pokračovanie markizáckej šou Ruža pre nevestu si nenechajte ujsť ani tentoraz a v piatok o 20:30 si nalaďte Markízu!