Markizáčka po autonehode: Hrozilo jej OCHRNUTIE, ale... Stále RISKUJE svoj život!

Galéria fotiek (3) Diana prežila v minulosti vážnu nehodu

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Dnes večer nás čaká už štvrtá epizóda šou Ruža pre nevestu. Pomaly ale isto ide do tuhého a rivalita medzi dievčatami stúpa. Neviest je už len 12 a medzi nimi sa nachádza aj východniarka Diana (25). V úvodnej časti sa zapísala divákom do pamäti svojim darom, ktorý venovala Tomášovi. Po tom, ako mu darovala "svoj čas", ju pozval ženích aj na rande, kde mu vyrozprávala životný príbeh. V minulosti totižto prežila vážnu autonehodu, pri ktorej jej hrozilo, že ochrnie. No a teraz to vyzerá tak, že sa zo svojej minulosti vôbec nepoučila. Toto myslí fakt vážne?!