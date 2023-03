Markizácka nevesta sa pokúsila o SAMOVRAŽDU: Podrezala si žily!

V markizáckej šou Ruža pre nevestu ide pomaly, ale isto do tuhého. Každou epizódou luxusnú vilu v Turecku opustí jedna zo zvyšných krások. Dievčatá samozrejme pociťujú stres z možného vyradenia, a tak robia všetko pre to, aby ženícha Tomáša zaujali čo najviac. Usilujú sa o to, aby sa čím skôr dostali na rande.

Najnovšie si sympatický fešák pozval na rande Petranu. Tento krok bol z jeho strany určite predvídateľný, keďže si s ňou chcel vydiskutovať to, prečo ju ostatné dievčatá označili za osobu, ktorá sa k nemu nehodí. Na spoločnom stretnutí neprebrali len to, ale aj čosi iné. Modrooká plavovláska na Tomášov podnet otvorila veľmi ťažkú tému.

V minulosti sa totiž pokúsila o samovraždu. „Mala som seriózne veľmi ťažké mentálne problémy. Od asi 16 rokov som mala extrémne depresie, úzkosti. V sedemnástich som sa pokúsila o samovraždu. Tu mám jazvu, vidíš?” zverila sa. Prstom si prešla po jazve, čím naznačovala, že si v puberte podrezala žily.

Tomáš jemne nadviazal na jej slová a opýtal sa jej, či mala problémy už od detstva. „Kedysi som si myslela, že som veľmi škaredá a nemala som rada svoje oči. Ľudia ma za ne šikanovali a hovorili mi, že som zombie. To bolo v škôlke napríklad,” prezradila. Rodina si vraj nevedela vysvetliť, že z čoho by mohlo mať dievča ako ona depresie.

Po čase prestala chodiť aj do školy... „Ja si nepamätám skoro nič z tých dvoch rokov môjho života, lebo všetko bolo traumatické,” dodala Petrana. Vďaka jej otvorenosti Tomáš pochopil, prečo má Petrana také komplikované vzťahy s ostatnými súperkami.

Dokonca si už prešla aj bulímiou. „To je niečo, čo sa ti stále môže vrátiť a raz, keď to už máš, máš ten hlas v hlave, a to nutkanie, ale musíš byť naozaj silný človek na to, aby si to prekonal, aby si si uvedomil, že ty si silnejší než nejaký hlas v hlave,” vysvetľovala Tomášovi. Aj keď si v minulosti prešla naozaj ťažkým obdobím, dnes je z nej úplne iný človek, ktorý sa paradoxne bojí smrti a má z nej fóbiu.

Ak chcete vidieť celé rande Petrany a Tomáša, nezabudnite si večer o 20:30 naladiť šou Ruža pre nevestu na obrazovkách televízie Markíza.