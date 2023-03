Terminátor Vémola po NEVERE: ROZHODOL sa bojovať proti MILENKÁM… Budú padať hlavy!

Každý jeden z nás občas robí chyby, no Karlos Vémola sa ich za poslednú dobu dopustil hneď niekoľko. Po tom, čo nedávno vyplávali na povrch informácie, podľa ktorých sa MMA zápasník údajne dopustil nevery a podvádzal svoju manželku Lelu Vémola s viacerými “hviezdami“ filmov pre dospelých, si povedal zjavne dosť a učinil vo svojom živote pre celkový pokoj v domácnosti radikálny krok.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Instagram K.V.

Ako informoval denník Aha.cz, vášnivý chovateľ exotických zvierat sa rozhodol uštedriť úder svojim milenkám. Podľa všetkého povolal svojich právnikov, aby sa práve oni vydali do boja proti všetkým doterajším "priznaniam". Všetko to začala kauza s pornoherečkou Rikou Fane, ktorá prehovorila a vzápätí ju hneď nasledovali ďalšie. Karlos si zjavne povedal dosť.

Galéria fotiek (14) Karlos Vémola

Zdroj: Instagram K.V.

„Klient sa rozhodol oficiálnou cestou reagovať na mediálne ataky na jeho osobu, rodinu a najbližších priateľov v posledných dňoch a týždňoch. A to v súvislosti so zverejňovaním videí, korešpondencie a ďalších záznamov na sociálnych sieťach, a to predovšetkým zo strany pseudohviezd českých sociálnych sietí: Hany Džurbanovej, Nikoly Lauberovej a Evy Feuereislovej,“ znelo prehlásenie od Vémolovho právneho zástupcu.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Instagram R.F./L.C.

V súčasnosti teda zverejňovanie súkromných konverzácií prešetrujú práve tí najpovolanejší, a to ruka zákona Českej republiky. Polícia sa tak zaoberá jemne pikantným prípadom. „Môj klient už bol na výsluchu, ale v tejto chvíli nemôžem poskytnúť viac informácií, pretože je prípad vo fáze preverovania,“ dodal pre TN.cz Karlosov advokát.

Nuž, vyzerá to teda tak, že budú padať hlavy. A zmienené slečny zrejme neminie ani civilná žaloba. Je preto možné, že po tomto celom si ďalšia kráska dvakrát rozmyslí, či sa ozve v Terminátorov neprospech.