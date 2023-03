Markizácka nevesta ako BRUNETA: Úplne iný človek... Spoznali by ste ju takto?!

Galéria fotiek (12) Mirka v reality šou Ruža pre nevestu

Zdroj: TV Markíza

BRATISLAVA - Začiatkom tohto mesiaca sa na televízne obrazovky dostala markizácka šou Ruža pre nevestu, kde si tmavovlasý fešák Tomáš Tarr (29) vyberá tú pravú ženu, ako sa hovorí, do voza aj do koča. Jednou zo súťažiacich je aj nenápadná, pôvabná a vždy usmiata blondínka Mirka. No nie vždy vyzerala práve takto...