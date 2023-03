Lacná kráľovná z Jojky sa predáva cez OnlyFans: Táto časť tela jej zarobila 13 tisíc eur!

BRATISLAVA - Zahviezdila na obrazovkách Jojky a teraz... Šokuje čím ďalej tým viac. Do pamäti divákov sa zapísala ako lacná kráľovná, tým, že rada nosí fejky a verejne sa k tomu priznáva. No a okrem toho, že obľubuje duplikáty a má vybudovanú vlastnú značku oblečenia, si peniaze zarába aj iným spôsobom. Predáva svoje fotky cez stránku OnlyFans. Na tejto časti svojho tela zarobila až 13 tisíc eur!

21-ročná rodáčka z Košíc Ráchel Karnížová sa preslávila na sociálnych sieťach, v Miss Universe a neskôr si to namierila aj do televízie. Presnejšie jej učarovala jojkárska šou Nákupné maniačky. Keďže sa ryšavka už dlhšiu dobu venuje móde a návrhárstvu, určite aj to rozhodovalo o tom, či sa vôbec prihlási. Tam sa preslávila ako ako lacná kráľovná, pretože sa netají tým, že rada nosí fejky.

Minulý rok tiež priznala, že má po ťažkom rozchode nového frajera. Stal sa ním markizácky moderátor a raper Tomy Kotty. Kontroverzný párik rád púta na seba pozornosť a inak tomu nebolo ani tentokrát. Najnovšie prijali pozvanie do relácie moderátora Oskiho Baramiho s názvom SNAMI a na otázky odpovedali absolútne bez hanby.

V rozhovore prišlo na tému OnlyFans, ktorému sa Ráchel venuje. Táto platforma má aj sexuálne ladený obsah, za ktorý si priaznivci platia. A práve toto zaujalo aj nádejnú modelku, ktorá si pred časom vytvorila účet a pridáva tam svoje odhalenejšie fotky v sexi prádle. No, ale takéto zábery muži veruže nevyhľadávajú. To, čo naozaj chcú vidieť, vás poriadne zarazí!

„Oni proste najviac chcú nohy,“ prekvapila svojou odpoveďou. Zvedavý moderátor na to v momente reagoval a spýtal sa, či im takýto záber už poslala. „No áno," zasmiala sa. „Ale nohy by som aj ja poslal za tie lóve (peniaze, pozn. red.). Čajka na tom otočila za dva mesiace 10 litrov," prekecol sa jej frajer. Ráchel s ním nemohla nesúhlasiť, keďže ako sama neskôr potvrdila, je to pravda a OnlyFans jej zarobilo okolo 12 až 13 tisíc eur.

Otvorene prezradila aj sumy, ktoré si od svojich priaznivcov pýta. Za záber nôh sa cena pohybuje okolo 100 eur a za prsia chce mladá modelka až 500 eur.