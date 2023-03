DRSNÉ detstvo českého herca: Mlátili ho, topili vo vode a... okrádali!

Deti sa k sebe vedia niekedy správať naozaj zle. Ich správanie sa v istých momentoch vyhrotí až do šikany. Vyhliadnu si "najslabšieho" člena skupiny alebo niekoho, kto nezapadá do ich štandardov, a začnú mu robiť nepríjemné veci. Niečo podobné zažil aj český herec a komik Štěpán Kozub, ktorý to v detstve nemal vôbec ľahké.

Moderátorka českej relácie 13. komnata jemne načala túto tému a jeho úprimné slová zabolia... „Asi tým, ako som bol fyzicky dosť špecifický, tým, že som bol nadmerne obézny, nezapadal som ani do tých športových koníčkov, nešportoval som, nehral som futbal s chlapcami,“ priznal, prečo v detstve nemal kamarátov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Česká televize/13. komnata

Síce na prvý pohľad pôsobil ako vyrovnaný a šťastný chlapec, no vo svojom vnútri sa trápil. Spolužiaci ho totiž začali šikanovať a on dodnes nechápe, za čo si túto nevyžiadanú pozornosť vyslúžil. Domnieva sa však, že za to mohol jeho vtedajší výzor. Jeho maminka rada vyvárala a práve to sa podpísalo na jeho váhe.

„To bolo aj predmetom drsnej šikany určitú dobu voči mne ako dieťaťu. Nechápal som, prečo ma starší spolužiaci mlátia len tak bezdôvodne alebo na mňa čakajú a kradnú mi veci, potom ma topia v potoku niekde. To sa mi stávalo bežne. Mal som 10 rokov a nevedel som, čo mám s tým robiť. Človek nevie, že môže športovať a to by mohlo znamenať, že to bude lepšie. Takže som takto neuvažoval, skôr som videl tú chybu v sebe,” pokračoval vo svojej úprimnej spovedi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Česká televize/ 13. komnata

Situácia pre neho nebola príjemná, a tak dumal, ako ju môže zlepšiť vo svoj prospech. „Prirodzene ma to sťahovalo do takej zvláštnej depresie, takže som potom veľmi nechcel chodiť medzi deti a vytváral som si trošičku svoj svet. Tak som si vymýšľal rôzne príbehy ako dieťa, rozprával som ich spolužiakom. Hovoril som si, že ma baví mať poslucháčov,” prezradil. „Mal to veľmi ťažké, ale vedel z toho excelentne vykľučkovať skrz ten humor. Bol to taký jeho obranný mechanizmus,” dodal jeho bratranec.

V neskoršom období na základnej škole začal mať zlé známky a ani sám nevedel, čo s ním bude. Až mu niekto z jeho okolia podsunul myšlienku ísť na konzervatórium. V tínedžerskom veku sa pohyboval na váhe okolo 120 kíl, čo bolo na 15 rokov enormne veľa. No a práve toto bol jeho problém. Ak by bol aj naďalej obézny, pokazilo by mu to jeho plány do budúcnosti. Rozhodol sa preto schudnúť a zo svojej váhy dal dole za rok neuveriteľných 35 kilogramov.