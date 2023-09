Český komik si servítku pred ústa nekládol: Zo slovenskej relácie ho museli vystrihnúť!

Štěpán Kozub (Zdroj: TV JOJ)

Štěpán Kozub je známy český herec a komik. Jeho humor buď milujete, alebo nenávidíte. Ostrým slovám, ale aj pikantnostiam – tým sa vo svojom prejave naozaj nevyhýba. Svoje o tom vie aj slovenský herec Peter Marcin, ktorý si ho pozval do svojej šou Neskoro večer. Pre Topky.sk si zaspomínal práve na to, aké bolo natáčanie so spomínaným humoristom.

Utkvelo mu svojím spôsobom v pamäti. „Každý hosť má niečo do seba. Ľudia veľmi kvitujú napríklad, že tam nechodia len hostia zo šoubiznisu, ale že naozaj športovci, vedci, proste úspešní ľudia, ktorí niečo dokázali na Slovensku, ale samozrejme takú tú šťavu vždy má nejaký ten herecký hosť,“ povedal nám. A práve toto osvieženie priniesol aj Kozub.

„Museli sme polovičku vystrihnúť z tej relácie... No a bolo to. Ľudia sa ohromne zabávali, len nie všetko mohlo ísť do televízie, lebo by sme museli dať osemnástku. A tým pádom by to bolo nevysielateľné. No ale myslím, že na sociálnych sieťach si ľudia nájdu aj tie vystrihnuté veci,“ prezradil pikošky z natáčania.

Servítku si teda Štěpán pred ústa veruže nekládol, čo je pri ňom už akýmsi zvykom. V tomto prípade však nešlo o vulgarizmy, čo počas relácie padali. „Skôr by som to nazval pikantný humor,“ prezradil Marcin na záver. Celý rozhovor s Petrom Marcinom nájdete vyššie.

