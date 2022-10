Nechutná ŠIKANA známej Češky v lietadle: Vraj je HERMAFRODIT… 60-nik si chcel fotiť jej PRSIA!

Nechutný incident sa stal v lietadle. Posadili ju vedľa dvoch mužov, ktorí ju po celý čas kruto šikanovali. Nadávali jej, že vyzerá ako hermafrodit, komentovali jej prsia, chceli si ju fotiť... Svojím správaním ju dohnali až k slzám. O nepríjemnom zážitku slávna česká ilustrátorka informovala na sociálnej sieti Facebook.

„Po dvoch hodinách čakania sedím na svojom mieste v lietadle pri emergency exite a vedla mňa si sadnú dvaja páni, tak okolo šesťdesiatky. Sú to Česi. Robím sa, že nehovorím česky, nechce sa mi,“ opísala situáciu Eliška. A potom to začalo. „Po chvíli počujem, ako sa medzi sebou dohadujú: "To je akože týpek alebo žena, to vedľa teba, čo to s nami sedí? Ignorujem a držím hubu,“ pokračovala.

Dvojica sa na chvíľu začala rozprávať o niečom inom, no pohlavie ich prísediacej im zjavne nedalo pokoj. „Za chvíľu: "Počuj, ten hermafrodit vedľa, čo to akože je?" Už to nevydržím, strhnem si rúško a hovorím, či by si mohli hľadieť svojho, že to naozaj nie je ich záležitosť...“ prekvapuje Podzimková. Podobných poznámok si však počas letu vypočula ešte veľa.

Šesťdesiatnici začali komentovať aj jej telo. „Kokos, ale nejaké kozy to má. Si to možno vyfotím. Ono to má nejaké kecy, hej? Sa asi naštvem. Kokos, to je nejaký preoperovaný exemplár." Pod kapucou mi začnú tiecť slzy. A nedalo sa nič robiť. Takto explicitne vedľa mňa, do očí,“ prekvapuje svojim opisom Eliška, ktorá vraj okamžite žiadala o presadenie. Lietadlo však bolo plné.

Ako Podzimková priznala, na prípad upozorňuje najmä kvôli teroristickému útoku pred Teplárňou. „Ja viem, že sme tým už všetci unavení. Ani my fakt nechceme, aby toto bolo politickou témou, ale toto sa deje stále. Gay ľuďom, trans ľuďom, queer ľuďom, ľuďom s inou pleťou, ľuďom s inými vlasmi, ľuďom s inými názormi, ľuďom s čímkoľvek iným.“

Eliška Podzimková patrí medzi české ilustrátorské špičky, svojou prácou sa presadila dokonca aj v americkom New Yorku. V roku 2014 vyšla jedna z jej ilustrácií na obálke newyorského časopisu Metro, spolupracovala so šéfkuchárom Jamiem Oliverom či s magazínom Vogue.