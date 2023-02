Exotická česká moderátorka: Hádzali do nej kamene!

Lejla Abbasová sa narodila 14. februára 1980 v Prahe. Jej mama je Češka, otec Sudánec. Rozviedli sa, keď bola ich dcéra ešte malé dieťa. A jej vzťah s otcom je na bode mrazu. „Posledná intenzívna komunikácia s ním prebehla v mojich 12 a 18 rokoch,” prezradila v decembri pre Primu.

Otec jej však navždy zanechal svoju pečať v podobe tmavšej pokožky, kvôli čomu si prešla šikanou už v útlom veku. „Boli veci, ktoré som v pamäti radšej zakopala, nechcela som na ne myslieť,” povedala Lejla v programe Na kafeečko. „Asi to najhoršie bola tá prvá trieda, to bol najväčší náraz. Mali sme učiteľku takú staršiu pani, ktorá nevedela úplne, čo so mnou, resp. čo tým, že ma tam tie deti naozaj šikanovali. My sme chodili cez veľkú prestávku von na školský pozemok a tie deti boli na mňa nepríjemné. Učiteľka na zem nakreslila čiaru, ja som bola za tou čiarou a tie deti nemohli za mnou ísť, aby mi neubližovali. Takže jediná práca tých, čo ma šikanovali, bola to, kto do mňa trafí kameňom. Tak, aby to tá učiteľka nevidela,” opísala.

Neskôr prešla na osemročné gymnázium, kde už terčom šikany nebola. Potom sa venovala štúdiu sociálnej práce a teológie, ale nedokončila ho.

Začala pracovať v televízii, moderovala napríklad na hudobnej stanici Óčko, potom účinkovala v reality šou Big Brother, moderovala aj program Sama doma. Pôsobila tiež ako modelka, objavila sa aj v niekoľkých reklamách a videoklipoch.

V roku 2006 založila neziskovú organizáciu, ktorá pomáha kenským deťom. V roku 2009 sa stala hovorkyňou ministra pre ľudské práva a národnostné menšiny Michaela Kocába, s ktorým má syna Davida. Neskôr partnerovi Volkanovi porodila dcéru Iman a dvojčatá Tea a Bena.