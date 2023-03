Znechutená moderátorka VYVRACIA bludy: Ľudia ju bombardujú správami… Je to ZBYTOČNÉ!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Jasmina Alagič (33) sa rada delí so svojimi fanúšikmi aj o svoje súkromné záležitosti a bez váhania odpovedá na otázky. No tentokrát sa o nej rozšírila informácia, ktorú označila za poriadne klamstvo.

Ľudia často naletia kadečomu a bez overených informácií potom vznikajú tzv. hoaxy a klamstvá. O tom vie svoje aj moderátorka Jasmina Alagič.

Galéria fotiek (9) Manželia Vrbovskí

Zdroj: Instagram J.A.

Na sociálnej sieti cez víkend dala priestor na otázky svojim fanúšikom. Jedna z jej sledovateliek okamžite zisťovala, či je pravda, že predáva so svojou polovičkou rodinný dom v Malinove.

To Jasmina ihneď vyvrátila. „Nie! A podľa mňa ho ani nikdy nepredáme, pretože nechceme a nikdy od nás ani na predaj nebol,“ poznamenala znechutene moderátorka a potom uviedla veci na pravú mieru. „Sú to len bludy, ktoré som aj ja postrehla v pár článkoch a vôbec neviem, načo je to dobré. Akurát nám začali písať ľudia s ponukami a mrzí ma, že úplne zbytočne,“ podotkla Jasmina zbombardovaná dezinformáciami.

„Tento dom okrem toho, že bol fantastickou investíciou, má predovšetkým nevyčísliteľnú hodnotu pre nás. Je to náš domov,“ dodala moderátorka, ktorá sa tejto nehnuteľnosti naozaj nemieni vzdať.