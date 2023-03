Rytmusovo vtipkovanie a pokus o SAMOVRAŽDU: Jasminina reakcia vás dostane… Mohla TOTO povedať?!

DUBAJ - K jedným z najkrajších šoubiznisových párov určite patrí ten, ktorý tvorí slovenský raper Patrik Vrbovský (46) alias Rytmus s moderátorkou Jasminou Alagič (33). Dvojica sa vzájomne dopĺňa aj svojským humorom. No toto hudobník prestrelil a... Jej reakcia nemala chybu!

Keď sa dvaja skutočne ľúbia a sú šťastní, je to vidno a rozhodne to z nich srší tak, ako aj z moderátorky Jasminy Alagič a hudobníka Patrika Vrbovského. A práve o týchto dvoch urobila do Ranných novín televízie Joj reportáž Erika Barkolová.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Instagram J.A.

Moderátorka ich totiž nedávno navštívila v Dubaji, kde Jasmina a Rytmus vlastnia nejaké tie nehnuteľnosti a veľmi radi si tam chodia oddýchnuť. Spoveď hrdličiek sa odohrala na balkóne prenajatého apartmánu v jenom z mrakodrapov, konkrétne na 44. poschodí.

Keď sa ich Erika Barkolová spýtala, či ich apartmán, ktorý sa aktuálne stavia, bude rovnako vysoko, Jasmina reagovala s plnou vážnosťou. „No, je vysoko, vlastne hej a preto sa ti to zdá ešte vyššie, pretože väčšinou tieto byty nie sú úplne že do podzemia v rámci garáže,“ vysvetľovala Jasmina a potom to prišlo... Jojkárska moderátorka skoro dostala infarkt, keď raper z ničoho nič zrazu zavtipkoval a akože vyskočil z balkóna.

No reakcia jeho drahej na tento "pokus o samovraždu", bola až šokujúca. „Všimli ste si, že ja som sa vôbec nezľakla a že sa mi na sekundu uľavilo a bolo to vidno v mojom blaženom výraze?“ poznamenala Jasmina bez mihnutia oka. Mohla toto povedať?!

Nuž, ale je nad slnko jasnejšie, že humor majú títo dvaja proste rovnaký a ich ďalšie slová to len potvrdzujú. To, čo Rytmusovi jeho manželka a matka dieťaťa odkázala, sa dozviete vo videu vyššie.