Zákulisie Let's Dance: Markizácka nevesta v RIFLIACH, herec ukázal frajerku a... Pozor, aby ti nevypadol prsník!

BRATISLAVA - V nedeľu prijalo pozvanie na Let's Dance mnoho známych tvárí. Tentokrát nechýbala ani markizácka nevesta, ktorá nedodržala dresscode a prišla v rifliach, gynekológ zo seriálu Mama na prenájom zobral do spoločnosti po prvýkrát svoju frajerku a uff, ten prsník, to bola tesnotka!

Na červenom koberci sa to len hemžilo známymi tvárami zo slovenského šoubiznisu. Tak ako minulý týždeň, ani tentoraz celebrity nevynechali druhé kolo tanečnej šou Let's Dance a prišli podporiť svojich favoritov. Žiaľ, herec Victor Ibara a tanečníčka Simona Brecíková dostali najmenší počet hlasov, a tak museli súťaž opustiť.

Nie je žiadnym tajomstvom, že "odchovanci" televízie Markíza radi navštevujú túto udalosť. Inak to nebolo ani v prípade dvoch markizáckych neviest. Presnejšie išlo o Virgíniu Buberníkovú a Mirku Hriňákovú, ktoré momentálne hviezdia v šou Ruža pre nevestu. Kým Mirka zvolila vhodný outfit na spomínanú akciu, jej kolegyňa, dá sa povedať, že "pohorela".

Virgínia je všetkým známa svojimi róbami, ktoré s eleganciou prezentuje na televíznych obrazovkách. No ale vyzerá to tak, že tentokrát šťastnú ruku pri výbere nemala. Na druhé kolo Let's Dance prišla totižto v rifliach, čo je priam pri takejto udalosti neprípustné. Nehovoriac o tom, že je stanovený aj dresscode, ktorým je spoločenský odev. Žiaľ, Virgínia zrejme túto podmienku prehliadla a v spoločnosti sa ukázala bez vkusu a noblesy.

Tanečnú atmosféru si prišiel užiť aj markizácky gynekológ zo seriálu Mama na prenájom Peter Kiss. Ten po prvý raz vyvetral svoju priateľku a ukázal ju verejnosti. Spoločne sa zladili do červených odtieňov, ktorými nič nepokazili. No čo, pristane im to spolu podľa vás?

V zákulisí nechýbala ani Lucia Almaksus, známa pod prezývkou Lula. Tohtoročnú ôsmu sériu má pod palcom ako jedna z influenceriek. Minulý týždeň sa ukázala v dvojdielnom červenom sete, v ktorom bola neskutočne sexi, no tentoraz si zvolila nie príliš lichotivé šaty. Pri Lule sme zvyknutí na istú dávku extravagancie, no tento outfit bol podľa niektorých ohlasov už priveľa. Pozor, aby ti z nich nevypadol prsník! Viac fotiek z príchodov si môžete pozrieť v galérii vyššie.

