Markizácka nevesta na Let's Dance: TIETO ŠATY sú zjavne jej obľúbené... Nosí ich stále, mala ich aj v jojkárskej šou!

BRATISLAVA - Markizácka nevesta Lívia sa túto nedeľu ukázala na červenom koberci tanečnej šou Let's Dance. Cez týždeň zháňala šaty na poslednú chvíľu, no vyzerá to tak, že žiadne, ktoré si objednala, jej nestihli prísť. A tak siahla po okukanom kúsku, v ktorom ju už mohli vidieť aj diváci televízie Joj. Tieto šaty sú evidentne jej obľúbené, keďže ich nosí skoro stále!

Ani markizácka nevesta Lívia Lacková nepatrí medzi výnimky! Aj ona sa radí k tej skupine dievčat, ktoré už v minulosti na televíznych obrazovkách zažiarili. Ako sme už na Topkách, ale aj na našom portáli Telkáč.sk spomínali, medzi televízne "celebrity" patria tiež Virgínia Buberníková, Katarína Talanová alebo Beáta Rusnáková. SuperStar, X Factor aj Farma - v týchto šou sa pred pár rokmi chceli dámy zviditeľniť.

Lívia je tiež, ako jej vyššie spomenuté kolegyne, známa firma v televíznom prostredí. Hnedovláska si už totiž raz pomocou reality šou lásku hľadala. Presnejšie išlo o pikantnú jojkársku zoznamku Take me out. Je zrejmé, že rovnako ako teraz, ani v tom čase jej to s mužom menom Marek nevyšlo, aj keď si ju vybral na spoločného rande.

Teraz, keď už Lívia o Tomášovo srdce nebojuje, na jej Instagrame si môžeme všímať, ako neustále fandí zvyšným nevestám. Naposledy ale na sociálnej sieti zháňala šaty na výnimočnú príležitosť. Nešpecifikovala presne, o čo ide, ale všetkým bolo jasné, že ju televízia Markíza pozvala na piate kolo tanečnej šou Let's Dance.

Na červenom koberci sa objavila v spoločnosti Priscilly, tiež známej zo šou Ruža pre nevestu. No a nášmu pozornému oku neuniklo, že Lívia siahla po šatách, v ktorých už v minulosti hviezdila na obrazovkách televízie Joj. Zrejme jej žiadne z objednaných šiat nestihli doraziť, a tak si musela vybrať z tých, ktoré sa v jej skrini už nachádzali.

Modré šaty s rafinovanými otvormi v oblasti brucha sa očividne radia k jej obľúbeným, pretože ich nosí neustále. Na jej instagramovom profile nájdeme množstvo fotiek, kde ich má na sebe oblečené.

