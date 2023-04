Čírová prvýkrát po úraze v spoločnosti: Dávam si na seba ešte POZOR!

Jednou z favoritiek na víťazstvo v markizáckej tanečnej šou Let's Dance bola aj Mária Čírová. Avšak počas jedného z tréningov sa jej stal naozaj nepekný úraz a zo spomínanej súťaže musela chtiac-nechtiac odísť.

Včera sme sa so speváčkou stretli na Bratislavských módnych dňoch, kam zavítala aj s manželom Mariánom Kachútom. „Myslím, že som po dlhej dobe v spoločnosti po takom mojom úraze, ktorý sa mi stal pred pár týždňami, vlastne už aj mesiacmi. Teším sa, že som zdravá a že všetko je na dobre ceste a môj medzirebrový sval bude v poriadku a že si môžem užívať krásne dni,“ poznamenala na úvod Mária pre Topky.sk.

Nás však zaujímalo, ako sa na tanec pripravovala a čo všetko tomu obetovala. „Bolo to smutné, pretože tanec je vášeň, radosť, niečo tak nádherného, že som sa naozaj na celú tú šou veľmi tešila a poctivo sa pripravovala. Každý deň sme mali tréningy, aj 6-hodinové. Do toho ešte gymnastika, gyrotonic a balet,“ prezradila Mária s tým, že naozaj obetovala veľmi veľa času. Nešlo pritom len o samotné tanečné tréningy, rozhodne totiž so svojím tanečným partnerom Jorisom chceli vyhrať.

Mária sa však stále zotavuje a ako aj sama uviedla musí byť opatrná. „Po tomto úraze chvíľku to trvá, kým sa človek dá dokopy a nemôžem sa s ničím ponáhľať, s mojím milovaným cvičením a s mojimi aktivitami. Teším sa, že chodím, že som v poriadku a že si môžem dávať takú rýchlejšiu chôdzu a maličký beh, ale zatiaľ ešte nie také veľmi prudké rýchle pohyby, dávam si na seba pozor,“ podotkla Mária.

Veľmi rada by ale chcela s tancom pokračovať a má veľké plány začať opäť aj so svojou veľkou vášňou.