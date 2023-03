Markíza už má NÁHRADU za zranenú Čírovú: TOTO je nový tanečník Let's Dance... Hneď bude mať IMUNITU!

Keď moderátori Let's Dance v nedeľu večer oznámili, že Mária Čírová nevystúpi, prezradili aj to, čo bude nasledovať. Dali jej týždeň na zotavenie a ak by sa jej podarilo dať za ten čas dokopy, najbližšiu nedeľu v šou mohla pokračovať. No dnes je už známe, že si jej zranenia žiadajú dlhšie liečenie. Markíza preto musela hľadať náhradu.

Mnohí tipovali, že by sa do projektu mohol vrátiť posledný vypadnutí, teda herec Victor Ibara a tanečnica Simona Brecíková. No nestane sa tak. Denník Nový Čas totiž prišiel s informáciou, kto sa už zajtra večer postaví na tanečný parket namiesto Čírovej. A prekvapivo to bude moderátor Telerána Vratko Sirági a spolu s ním tanečnica Anna Riebauerová.

Koľko času mal na trénovanie a či sa mu podarí tak narýchlo začleniť medzi tanečné páry, ktoré spolu trénujú už niekoľko týždňov, uvidíme už v nedeľu večer. No ako informuje Markíza, minimálne v 3. kole majú "vyhraté". „Ako náhradníci budú mať imunitu a postupujú do štvrtého kola,“ znie stanovisko televízie.

Galéria fotiek (2) Vratko Sirági je novým tanečníkom Let's Dance.

Zdroj: Ján Zemiar