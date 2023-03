Veľké gesto slovenského páru: Sú spolu LEN 4 mesiace, ale... FOTO Spoločné TETOVANIE!

BRATISLAVA - Hovorí sa, že ak sa človek chce dať potetovať, mal by si to dobre premyslieť. Je to predsa len záležitosť na celý život, no a zvážiť to platí dvojnásobne v prípade, ak nás tetovanie spája s aktuálnym partnerom. Dvaja známi Slováci do toho však hupsli aj napriek tomu, že pár tvoria len zopár mesiacov!