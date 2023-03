Dara Rolins roky ODMIETA účinkovanie v Let's Dance: TOTO sú dôvody, prečo by do toho NEŠLA!

BRATISLAVA - Uznávaná slovenská speváčka Dara Rolins (50) sa pár týždňov po mega koncerte v Prahe objavila na úvodnom kole Let's Dance. No aj keď bola viackrát lámaná na účinkovanie v tejto šou, prijať ponuku odmieta. Ani rokmi sa jej rozhodnutie nemení, no dôvody, prečo sa tak zakaždým rozhodne, áno.

Speváčka Dara Rolins patrí k tým speváčkam, ktoré dokážu nielen svojím hlasom, ale aj energiou a tanečnými kreáciami ovládnuť celé pódium, čo nedávno dokázala aj na svojom veľkolepom koncerte Dara 50. No hoci tancovať vie, zdá sa, že na úspešný markizácky projekt by ju nezlomili ani po 13-tich rokoch.

Cez víkend sa konalo prvé kolo spomínanej tanečnej šou Let's Dance a nenechala si ho ujsť ani Dara. Pri tejto príležitosti sme okrem iného od nej zistili, či by si trúfla na takýto projekt a či by vôbec do toho išla.

„Nie je to o tom, či by som si trúfla, netrúfla, lebo však ja som odvážne dievča,“ sebavedomo začala náš rozhovor speváčka a potom prešla k veci. „Poznám svoje limity a dávam teda naozaj klobúk dole pred všetkými, ktorí do toho idú, lebo viem, koľko za tým stojí práce," poznamenala Dara.

A toto sú jej dôvody, prečo by na tento projekt nekývla. „Je to trošku iný druh tancovania, v ktorom som ja kovaná a v ktorom sa ja cítim ako doma. Viem, že by mi to dalo určite veľa zabrať, a tak nejak som si povedala, že už som sa natancovala dosť, takže sa nechám zabávať,“ prezradila Dara pre Topky.sk.

Speváčka je veľmi vyťažená o čom svedčí aj jej nabitý program a už čoskoro druhýkrát zopakuje jej obrovský koncert v Prahe, ktorý doslova vyvolal ošiaľ a samotní fanúšikovia si ho vyžiadali. O jej plánovanom koncerte nám v rozhovore taktiež povedala čosi viac. A rovnako aj to, či má v Let's Dance svojho favorita. Vypočujte si rozhovor vyššie!