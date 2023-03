Dara Rolins v totálnom úžase: Svadba s Nedvědom!

PRAHA - Pomaly to už budú dva roky, čo speváčka Dara Rolins chodí s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom. Dvojica sa dohodla, že spolu už nebude mať deti a bývať budú na striedačku v Česku a v Taliansku. A čo svadba? Aktuálne Dara iba valí oči!

Dara Rolins a Pavel Nedvěd tvoria pár od leta 2021 a pol roka sa im vzťah darilo tajiť. Neskôr už čo-to zo spoločného života prezradili. Napríklad to, že neplánujú mať spoločné deti a ani jeden z nich nechce toho druhého nútiť do sťahovania, a tak budú mať dva domovy.

Fanúšikov samozrejme zaujíma aj otázka svadby. Pre jednu zo stávkových kancelárií bola táto téma natoľko zaujímavá, že sa rozhodla vypísať stávku na to, či sa Dara a Pavel vezmú. Všimla si to aj samotná speváčka a nestačila sa čudovať, o čom vypovedá jej príspevok na sociálnej sieti.

Kurz na odpoveď áno je pritom takmer trikrát vyšší – znamená to, že ak stávkujúci staví na áno, dostane vyššiu výhru. Zároveň to poukazuje na to, že samotná kancelária pokladá túto možnosť za menej pravdepodobnú.

A niet sa čomu čudovať, keďže Rolins sa už aj verejne vyjadrila, že po svadbe netúži. „Nikdy som túto túžbu nemala a nemám ju ani teraz. Asi je nezmysel hovoriť, že nikdy sa tak nestane, lebo však nikdy nehovor nikdy, ale úprimne hovorím, že to nie je jeden z mojich nesplnených snov,“ uviedla v septembri pre Pravdu.

Pavel už ženatý bol, Dara zatiaľ pred oltárom nestála a ako tvrdí, ani si sama seba v bielych šatách nikdy nepredstavovala.

Stávkové kancelárie už v minulosti vypísali stávky napríklad na to, kto vyhrá markizácku šou Let’s Dance, v Česku sa zas tipovalo, či sa moderátorovi Leošovi Marešovi narodí dievča alebo chlapec a aké meno by jeho tretí potomok mohol dostať.