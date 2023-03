Geiss(en)ovcom na Slovensku NIČ NECHUTILO: Nad 7-chodovým menu od šéfkuchára ohŕňali nosom!

Hoci Geissenovci boli na Slovensku ešte v máji minulého roka, časť s našou krajinou sa na televízne obrazovky dostala až v týchto dňoch. Zatiaľ si ju mohli vychutnať len diváci nemeckej stanice RTL Zwei. No tí už mohli vidieť napríklad, ako dcéry známych boháčov olupujú zlaté ornamenty z historických zrkadiel na Bratislavskom hrade...

No a najnovšie aj to, ako ohŕňajú nosom nad jedlom od nášho šéfkuchára. Ten si pre Carmen, Roberta a ich dcéry Davinu a Shaniu pripravil 7-chodové kulinárske menu. No namiesto uznania, sa dočkal len potupy. „Kozí syr? Nejem. Potom príde na rad domáca pasta z husieho medvedíka. Počkať, čo je to pasta z husieho medvedíka?“ pýtala sa Shania.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTL

Tá napokon jedlo od šéfkuchára úplne odmietla a do kuchyne si išla vypýtať rezeň s hranolkami pre celú rodinu. „My sme proste Geissovci, nejedávame haute cuisine ani star cuisine, ale vlastne celkom normálne, jednoduché, výdatné a chutné jedlá,“ vyjadril sa Robert, ktorý so svojou rodinou uznávaného šéfkuchára určite nepotešil.