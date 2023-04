Slovenská herečka priznala PANICKÉ ZÁCHVATY: Odkryla dôvod... Pramení to z detstva!

Markizácky seriál Klamstvo si vyžadoval, aby Monika Horváthová nasadla na Dunaji do kajaku. V tejto súvislosti herečka odhalila, že riečne vody v nej vyvolávajú nepríjemné stavy.

Viac k tomu prezradila v najnovšom podcaste Marakua. „Už sme robili rozhovor pre rádio a trošku som tam hovorila, že mám fóbiu z riečnych vôd,” povedala na začiatok, pričom moderátor a herec Števo Martinovič sa v tejto súvislosti čudoval, že Monika býva na hausbóte. „Áno, ale nekúpem sa vôbec. Oni sa tam normálne kúpu, ale ja teda ani prst do toho nepichnem,” uviedla rozdiel medzi ňou a členmi jej rodiny.

Sama úplne nevie, v čom presne spočíva jej strach. „Kvôli tomu asi, že si nevidím na nohy, keď som v tej vode, že neviem, čo je podo mnou. Pre mňa to je naozaj panika,” priblížila svoje pocity. A ako následne prezradila, pramenia ešte z čias, keď bola dieťa. „Keď som bola malá, tak sa mi sníval taký sen, že som spadla v Gabčíkove. Lebo my sme boli s rodičmi na takom výlete v Gabčíkove a potom sa mi snívalo, že som spadla do tej komory betónovej a že som úplne letela tou komorou a že som sa tam potopila do tej špinavej vody a okolo mňa tie naplavené haluze... A odvtedy panické záchvaty chytám, keď som niekde na takejto vodnej priehrade. Bolo to fakt hrozné a doteraz si to fakt živo pamätám,” opísala, čo stálo za zrodom jej fóbie.

Napriek tomu sa ale pri nakrúcaní posadila do kajaku a dokonca prežila mrazivé chvíle, keď sa s ňou prevrátil.