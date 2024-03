Retro burgráreň z markizáckej šou Na nože: NA PREDAJ... Za takmer 400-tisíc eur!

Len v stredu Markíza odvysielala epizódu šou Na nože, v ktorej šéfkuchár Martin Novák pomáhal retro burgrárni v Prešove. Majitelia Eva a Dávid prevádzku prevzali tesne po pandémii a hoci verili, že sa im biznis časom rozbehne, nestalo sa tak. Reštauráciu dotovali z vlastných prostriedkov, až sa ocitli vo veľkých finančných problémoch...

Martin im však ukázal správny smer a podniku sa opäť začalo dariť. O to väčší šok nastal, keď sa prevalilo, že burgráreň je na predaj. Na portáli Bazoš sa totiž objavil inzerát, v ktorom sa ponúka celý multifunkčný objekt, ktorého súčasťou je okrem dvoch autoumyvární a nabíjacej stanice, aj prevádzka spomínanej burgrárne. Objekt sa ponúka za sumu 365-tisíc eur.

(Zdroj: Tv Markíza)

Za predajom však nestoja Eva a Dávid, ale majiteľ, od ktorého si priestory prevádzky prenajímajú. „Máme štandardnú nájomnú zmluvu na dobu určitú, ktorá je platná ešte deväť rokov. Rozprával som sa s majiteľom objektu a on skutočne ponúkol do predaja celú budovu, ale bolo to ešte dávnejšie pred odvysielaním Na nože. A inzerát už aj stiahol, čiže by sme mali pokračovať normálne ďalej, aj keby sa objekt predal,“ vyjadril sa pre markiza.sk Dávid.

Spomínaný inzerát sa však ešte 1. marca na spomínanom portáli nachádzal a dokonca bol "topovaný", aby sa ukazoval medzi prvými. Oslovili sme preto v tejto súvislosti majiteľov podniku aj my. A tí nám prezradili, že ani v prípade zmeny majiteľa objektu, sa pre nich nič nemení. „Nový majiteľ ak to kúpi, pokračuje s nami v nájme,“ dozvedeli sme sa. A ako sa im teraz darí? „Od vysielania na Voyo nestíhame.“

(Zdroj: Bazos.sk)