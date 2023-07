Hokejista Pálffy hlboko do vrecka rozhodne nemá: Potreboval nové pneumatiky… Kúpil rovno CELÉ AUTO!

PEZINOK - To vážne?! Žigmund Pálffy (51) patrí k najúspešnejším slovenským hokejistom. Preto sa dá predpokladať, že hlboko do vrecka nemá. No napriek tomu mnohých prekvapí príhoda, ktorá sa stala v jednom pražskom autosalóne. Potreboval vraj na svoje auto nové pneumatiky. Nemali ich však na sklade. Športovec to teda vyriešil inak - kúpil rovno celé nové auto!

Tridsiatka je jubileum, ktoré sa patrí osláviť. Tento rok ju oslavuje aj automobilka Škoda Auto Slovensko a pri tejto príležitosti sa v zámku v Pezinku konala veľkolepá oslava. Jedným z bodov bohatého programu bola aj talkshow bývalého slovenského hokejistu Richarda Lintnera. Počas večera sa zhováral s niekoľkými zaujímavými hosťami.

Ešte predtým si však zaspomínal na vtipnú príhodu spred pár rokov, ktorej bol svedkom. Nachádzal sa práve s hokejovým kolegom Žigom Pállfym v Prahe. No a ten potreboval na svojom aute vymeniť letné pneumatiky za zimné. „Lenže prišiel do jedného dealershipu (autorizovaný predajca automobilov, pozn. red.) a hovorí: Prosím vás pekne, mohli by ste mi na toto auto, čo tam mám zaparkované pred vchodom, vymeniť zimné gumy?“ opísal situáciu Lintner.

Problémom však bolo, že pneumatiky na Pállfyho typ auta v autosalóne nemali skladom. „No a ten predajca hovorí: Viete čo, pán Pálffy, ale takéto zimné gumy, to musíme objednať a to bude trvať, kým dorazia sem,“ pokračoval bývalý hokejista. Žigo sa však nenechal odradiť a problém s pneumatikami sa rozhodol vyriešiť okamžite a za akúkoľvek cenu. To, čo nasledovalo, však čakal len málokto. „A on sedí tak v tom dealershipe a hovorí: Ten Superb má zimné gumy? Že no má... Tak si ho beriem!“

Vtipná príhoda pobavila všetkých prítomných. Podobne ako spev Emmy Drobnej či ohňová šou a vystúpenie zvodnej aquabely. Pomyselnou čerešničkou na torte boli švédske stoly, ktoré pripravil sám šéfkuchár z markizáckej šou Na nože Martin Novák.