Tomi Popovič odpovedá VYTOČENEJ Dare: HYSTERICKÁ REAKCIA… Nech UKÁŽE konverzáciu!

Muzikanta najprv k celej veci oslovil cas.sk a pýtali sa, či si to s Darou vykomunikovali. Popovič sa pre redakciu vyjadril, že Dare poslal osobné blahoželania. Tá to však videla úplne inak a Tomimu poriadne naložila. „Osobnú gratuláciu? Ja by som jeho dosť nechutnú slohovú prácu, ktorú mi poslal, plnú výčitiek a urážok, nazvala inak, ale pretože ma to u Tomiho vlastne vôbec neprekvapilo, neriešim. Odporučila by som mu vymeniť psychiatra a dať sa konečne do zenu. Nechápem, že môže byť taký talentovaný človek taký nenávistný a dlhodobo frustrovaný. Na jeho mieste by som sa sústredila na rodinu a na to, čo získal, nie, čo stratil,“ odkázala mu.

My sme producenta a speváka kontaktovali s otázkou, o akú správu išlo a čím ju urazil. Tomi Popovič však hovorí, že sa nič také nestalo. „Ak má byť automaticky bez dôkazov vnímané ako pravda, že som Dare poslal sms "plnú urážok", nech tú osobnú sms pokojne celú zverejní a nech prípadne aj zvýrazní boldom tie urážky, ktoré tam videla. Ja som ich tam neregistroval. Som veľmi priamy a úprimný človek, píšem to, čo mám na srdci, ale ľudí nezvyknem urážať,” povedal pre Topky.sk

Uznáva však, že jeho správa mohla nejakým spôsobom pôsobiť emotívne. Aj napriek tomu ale Darinu reakciu považuje za prehnanú „Keďže sa s Darou osobne poznáme, zagratuloval som jej k jej úspechu a vyjadril jej slušne, ale úprimne a emotívne svoj osobný postoj k tomu dištancu, ktorý už dlho registrujem v súvislosti so songom Nebo, Peklo, Raj a pripomenul jej pravdivé fakty. Musím povedať, že hysterická a urážlivá reakcia Dary v médiách ma prekvapila. Asi ju vytrhlo z jej permanentného zenového stavu, že som si dovolil skonštatovať pravdivé skutočnosti o tom, že ja som na jej koncert pozvaný nebol, ale moja hudba áno,” myslí si Popovič.

„Pre svoje účely spravila Dara z duetu Nebo, Peklo, Raj sólovú pieseň, pričom sama súhlasila s podobou songu, ktorý ale je duet. Keďže toto všetko je pravda, tak Dare asi neostávalo nič iné, než presunúť pozornosť verejnosti na to, že som jej teda poslal sms "plnú urážok," dodáva muzikant, ktorý nepochopil odporúčanie na výmenu psychiatra, keďže žiadnu takúto odbornú pomoc vraj nemá a ani nepotrebuje.

„Jej urážlivé výmysly o psychiatroch a rodine komentovať radšej nebudem. Nemám v sebe nenávisť, len neznášam neférovosť. Som zástancom lásky a tí, čo ma poznajú, to vedia,” vysvetľoval nám Popovič, ktorý zároveň dodal, že si Daru ako speváčku aj napriek všetkému cení. „Daru som vždy uznával a uznávať budem. Je to úžasná umelkyňa, a to navždy,” povedal nám Tomi na záver.