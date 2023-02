Priznanie víťazky Miss Slovensko: BULÍMIA, celý život som sa trýznila... OBAVY z budúcnosti!

„Prešla som si naozaj každou diétou, nejedením, bulímiou, anorexiou... Všetkým,” prezradila verejne na svojom instagramovom účte Kristína Krajčírová. Na základe tohto priznania si ju do podcastu pozvala Nika Vujisic, ktorá sa tiež kedysi zúčastnila kastingov na súťaž krásy a prešla si poruchami príjmu potravy.

Kristína priznáva, že aj keď sa oficiálne niekedy hovorí, že missky už nemusia byť vychudnuté, realita je niekde inde. A aj keď na Slovensku by sa víťazkou Miss stalo očarujúce dievča s výnimočnou osobnosťou, ale nie dokonalou postavou, v zahraničí by následne neuspelo.

Za jej problémami však nestála súťaž krásy. „Ja na to nemôžem povedať fakt nič zlé, tam bola vtedy Magda Šebestová a ona nám povedala, že baby, ale nechudnite, možno trochu spevňujte,” vysvetlila. Ako dodala, ku koncu kraľovania pribrala a cítila, že s ňou nie sú spokojní, no nikto jej nič zlé nepovedal.

Na jej problémoch sa podpísal modeling, kde jej napríklad vtĺkali do hlavy, že cestoviny sú to najhoršie a najtučnejšie jedlo. A ona má doteraz problém ich jesť. Neustály boj s jej postavou nastal po návrate z Turecka, odkiaľ si okrem zážitkov priniesla aj pár kíl navyše. A agentúra to s ňou vzdala. „Zrazu prišiel deň, keď mi len oznámili, že som v agentúre skončila, lebo som pribratá a nechcem s tým nič robiť. To som mohla mať takých 63 kíl na moju výšku 179,5 centimetrov,” povedala. Dokonca sa jej mame vraj vyhrážali, že Kristíne znemožnia pôsobenie v akejkoľvek ďalšej agentúre.