ÚSPECH Verešovej dcéry: Pred 10-timi dňami chodila o barlách a potom... Zlato na olympiáde!

FRIULI-VENEZIA GULIA - Dcéra Andrey Verešovej (15) žne jeden úspech za druhým. Naposledy sa objavila na mládežníckej olympiáde, kde si vybojovala zlatú medailu. Avšak ešte krátko predtým bola jej účasť na súťaži ohrozená. Mohli za to vážne zranenia, kvôli ktorým chodila o barlách!

Modelka Andrea Verešová vychovala naozaj šikovnú a talentovanú dcéru. Rozhodla sa totiž vydať sa na športovú dráhu a vyzerá to tak, že išlo o to najsprávnejšie rozhodnutie. 15-ročnej Vanesse učarovalo snowboardovanie, v ktorom doslova hviezdi. Domov nosí samé medaily!

Najnovšie sa mala predviesť na mládežníckej olympiáde. Jej účasť bola však do poslednej chvíle ohrozená. Vanessa si totiž 10 dní pred súťažou spôsobila vážne zranenia päty a chrbtice. Narazila si ich tak silno, že od lekárov dostala predpis na barly. „Vyfasovala barly a dostala príkaz odpočívať. Mala narazenú pätu aj chrbát. Účasť na ďalších závodoch bola skoro vylúčená,“ informovala modelka.

Nevyzeralo to ružovo, ale nakoniec sa po užívaní liekov Vanessa rozhodla nastúpiť na štart. Ako správna bojovníčka sa proste nevzdala a robila všetko pre to, aby sa jej stav len zlepšoval. „Nedávali sme tomu veľkú nádej, ale jej chuť súťažiť bola väčšia ako bolesti. Konzultovala to ešte s olympijským doktorom, ktorý urobil kontrolný röntgen a dal Vanesske lieky na bolesť,” prezradila Andrea.

Po náročných chvíľach, ktoré šport prináša, to jej dcéra dobojovala úspešne až do konca! „Nakoniec to predsa len skúsila a zabojovala. Oplatilo sa. Na Európskej olympiáde mládeže EYOF v Taliansku zlatú medailu predsa len vybojovala,“ pochválila sa hrdá maminka týmto úspechom. Gratulujeme.