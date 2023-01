Plačkovej nové dekorácie do obývačky: Exotické zvieratá... Toto myslí vážne?!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková (31) sa netají tým, že miluje výrazné doplnky. A nezaprela sa ani tentoraz. Do obývačky, ktorú zariaďuje nanovo, zvolila poriadne nezvyčajné kúsky. Fúú, toto myslí naozaj vážne?!

Podnikateľka Zuzana Strausz Plačková sa do svojho vysnívaného domu presťahovala v roku 2021. Postupne svojim fanúšikom servírovala štýl a neskôr aj zariadenie, ktoré si vybrala. Už vtedy bolo všetkým jasné, že do minimalizmu naozaj nepôjde.

Zuzana je známa tým, že na materiálne veci si potrpí, a preto chce mať vo svojom príbytku všetko tip-top. Svoje obydlie si teda zveľadila naozaj luxusne. Zrkadlový nábytok, mramor, zlaté doplnky či zamatový gauč - toto všetko by ste u Strauszovcov doma mohli nájsť. K tomu najnovšie pribudli aj nové extravagantné kúsky.

Influencerka sa skoro po dvoch rokoch rozhodla urobiť isté zmeny. „Ide sa prerábať obývačka a toto prišlo ako prvé,“ pochválila sa na svojom Instagrame. Objednala si veľmi špecifické svietidlá, ktoré len tak niekde neuvidíte.

Jej novú obývaciu izbu budú zdobiť žirafy, ktoré vo svojej tlame držia luster, a gorila. Je to naozaj neštandardný výber, ale pri Zuzane to nie je žiadnym prekvapením. Zrejme sa nechala inšpirovať dovolenkou na Zanzibare, kde navštívila Žirafí kaštieľ. Už v tom čase sa netajila tým, že tieto zvieratá jej nesmierne učarovali.

Určite tieto nové doplnky rozdelia ľudí na dva tábory. Niektorým sa to bude páčiť a iní to na druhej strane odsúdia a budú to považovať za gýč.