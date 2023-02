Plačková ukázala FOTO z detstva: 2 vrkoče a žiadne plastiky… Spoznali by ste ju?!

Je úplne prirodzené, že ľudia sa vekom menia. No predsa len určité rysy a črty tváre tam vždy zostanú. No ak časom meníme svoj zovňajškom aj vďaka výdobytkom modernej doby a necháme si kadečo upraviť, náš výzor sa môže na míle vzdialiť od toho, ako sme vyzerali kedysi.

Galéria fotiek (17) Zuzana Strausz Plačková na Fashion Live

Zdroj: Ján Zemiar

Riadnymi zmenami svojho zovňajšku si bezpochyby prešla aj slovenská influencerka a podnikateľka Zuzana Strausz Plačková, o čom svedčia aj jej fotky z detstva, o ktoré sa podelila so svojimi fanúšikmi cez víkend.

Galéria fotiek (17) Zuzana Strausz Plačková ako malé dievčatko

Zdroj: Instagram Z.P.

Na sociálnej sieti ukázala viacero záberov z obdobia, keď bola ešte malé, bacuľaté dievčatko s dvomi vrkočmi a samozrejme, bez plastík. „Už vtedy som vedela pózovať,“ napísala mamička k svojej fotke z dávnych čias. A rovnako pridala aj ďalšie spomienky. „Našli by ste ma, alebo môjho brata?“ poznamenala k spoločnej fotke so svojimi spolužiakmi ešte z materskej školy.

Taktiež sa pochválila fotkou so svojou staršou sestrou a rovnako so svojou mamou. Naozaj roztomilé zábery dnes už celkom zmenenej kráľovnej Instagramu. No čo, spoznali by ste ju?