Hrozná skúsenosť tehotnej jojkárky: PREBOHA, to je extrémne MNOŽSTVO KRVI!

BRATISLAVA - Už to môže prísť každú chvíľu! Zuzana Žilinčíková, známa z viacerých jojkárskych projektov, je aktuálne v 8. mesiaci tehotenstva. A extrémne ju vystrašilo, keď začala krvácať...

Zuzana Žilinčíková očakáva narodenie dcérky a pôrod môže prísť už naozaj každú chvíľu. Aktuálne ale jojkárska hviezdička zažila chvíle strachu.

Najprv bojovala s upchatým nosom, čo pri tehotných ženách nie je nijako výnimočný stav. Následne si ale z nosa vytiahla obrovský krvavý hlien a spustil sa doslova príval krvi. „Nechcela som toto video ani zdieľať, ale musím sa s vami podeliť o hroznú skúsenosť, čo sa mi dnes stala,” uviedla Zuzana a zverejnila zábery, ku ktorým rovno napísala, že nie sú pre slabšie povahy.

Mnohí boli doslova zhrození. Niektorí preto, že sa s takýmto niečím ešte u tehotnej ženy nestretli, iní si zas myslia, že takéto veci by sa mali držať v súkromí a nevyťahovať ich na verejnosť.

Zuzana však priblížila, že sa o túto skúsenosť podelila, pretože ju to samu šokovalo. „Skoro som si zavolala záchranku, ale nakoniec som si o tom zistila viac a vraj nie som jediná, ktorej sa to stalo,” vyhlásila. A následne upozornila ženy, aby sa neľakali, keby sa im prihodilo to isté.

Na priložených vreckovkách vidno, že množstvo krvi, ktoré sa náhle uvoľnilo z jej dutín, bolo naozaj obrovské. Preto sme sa so Zuzanou snažili spojiť s otázkou, či predsa len neplánuje konzultovať tento jav s lekárom, keďže je naozaj vo vysokom štádiu tehotenstva. Spojiť sa nám s ňou nepodarilo.

Na sieti Instagram však neskôr doplnila, že keď sa jej nedarilo krvácanie zastaviť, zašla na urgentný príjem. V nemocnici jej elektricky zatavili cievku v nose. „Bola to odporná bolesť,” vyhlásila s tým, že dúfa, že lekárka trafila správnu cievu a problém už viac nebude musieť riešiť. Ukáže sa to však až o dva dni, keď jej z nosa vyberú gázu.