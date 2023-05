Tehotná jojkárka: 15 kíl navyše a... extrémne prsia!

Zuzana Žilinčíková sa v minulosti objavila v jojkárskej zoznamke Take me out a neskôr si dokonca zahrala aj v seriáli Nemocnica. Už dávno predtým sa ale príležitostná modelka snažila zviditeľniť tým, že bude mať tie najväčšie prsia v slovenskom šoubiznise.

Aktuálne je Zuzana v radostnom očakávaní. „Najhoršia vec na tehotenstve je, že priberám!! Napriek tomu, že sa snažím byť aktívna počas tehotenstva, priberám asi aj zo vzduchu. už som nabrala vyše 15 kg, a to nie som zďaleka na konci...” posťažovala sa cez víkend svojim fanúšikom.

Následne sa s ňou aj iné mamičky podelili o svoje skúsenosti. „Závidím ženám, matkám, ktoré pribrali maximálne 5 kíl a tie aj v nemocnici nechali. Zároveň obdivujem aj tie ženy, ktoré pribrali vyše 30 kíl a dokázali to schudnúť a dostať sa naspäť na svoju váhu,” okomentovala ich príbehy Zuzanita.

Samozrejme, mnohým neuniklo ani to, že na objeme ešte viac nabrali aj jej silikónové prednosti. A viacerí si neodpustili nepríjemné poznámky. „Špeciálne by som chcela poďakovať pár mamičkám, ktoré ma ubezpečili, že napriek tomu, že majú silikóny, pri dojčení nemali žiadny problém a deti napriek tomu, že pili zo silikónových pŕs, sú zdravé. Lebo mávam aj také sprosté komenty, preto na to reagujem, lebo ľudom ešte dosť hrabe,” prezradila Žilinčanka. „Takže som rada, že moje dieťa prežije a dostane z mojich pŕs normálne mlieko a nie silikón,” dodala s trochou irónie.