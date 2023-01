Premiéra romantickej komédie: Zamilovaná Habancová s luxusným detailom, OTRHANÁ rosnička aj PARÁDNICA Vačková!

BRATISLAVA - V jednom z bratislavských kín sa včera večer konala premiéra filmu Čo s tým má láska. Túto romantickú komédiu si prišla vychutnať aj so svojím partnerom bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová (38), ktorá sa pochválila hriešne drahým kúskom zo svojho šatníka. A herečka Zuzana Vačková (53) len čo zbadala fotografov, vytiahla z kabelky...

Premiéry filmov bývajú úzko spojené aj s našimi známymi tvárami so šoubiznisu. Včera sa odohrala ďalšia z nich a nenechali si ju ujsť ani tieto dámy.

Na romantickú komédiu prišla bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová ruka v ruke so svojím partnerom Ľuborom. Iskričky jej doslova žiarili z očí a bolo vidno, že je zamilovaná a má sa dobre. No a to, že netrie biedu, zas dokázala aj luxusným detailom, ktorý dotvoril jej celkový outfit. Tmavomodré džínsy s vysokými bordovými čižmami a romantickú blúzku staroružovej farby obohatila o hriešne drahú kabelku za niekoľko tisíc eur. Zisťovali sme cenu tohto kúsku, ktorý pochádza z dielne módneho domu Valentino a z tej sumy sa vám asi zatočí hlava. Cenu zistíte v našej galérii.

Galéria fotiek (13) Lucia Forman Habancová s partnerom Ľuborom

Zdroj: Ján Zemiar

Premiéru si v extravagantnej kombinácii užila aj rosnička Lenka Debnárová. Tá takisto zvolila denim. Konkrétne dlhú sukňu s rozparkom so zámerne nedošitým spodným lemom, a tak to pôsobilo otrhaným dojmom. A športový vršok netradične doplnila elegantnými lodičkami.

Galéria fotiek (13) Lenka Debnárová

Zdroj: Ján Zemiar

Herečka Zuzana Vačková stavila na ležérnosť a pohodlie. Nohavice z rifľoviny doplnila krémovým pulóvrom s golierom. A len čo zbadala fotografov, hneď sa začala upravovať – zo svojej kabelky vytiahla rúž a ako parádnica doťukla všetko k dokonalosti. Pred fotostenou bola už upravená a nemáme jej čo vytknúť. Zdá sa, že aj nedávna návšteva ajurvédskeho pobytu jej prospela.