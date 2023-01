Premiéra plná ZNÁMYCH tvárí: Vačková s dcérou ako SESTRY, Bičanov módny PREŠĽAP a OMLADNUTÁ Čekovská…. Wau, je to vôbec ona?!

BRATISLAVA - Včera večer sa konala dlhoočakávaná premiéra filmu Slúžka od režisérky Mariany Čengel Solčanskej. Výnimočnú udalosť si nenechali ujsť ani naše známe tváre zo šoubiznisu. Herečka Zuzana Vačková (53) prišla s dcérou a pôsobili skôr ako sestry. Moderátor Andrej Bičan (48) to trochu prepískol, no a žeby táto kočka bola skladateľka Ľubica Čekovská (47) s novým sviežim lookom?

Československá kinematografia je bohatšia o ďalší filmový počin. Včera večer sa v jednom z bratislavských kín odohrala premiéra filmu Slúžka od režisérky Mariany Čengel Solčanskej, ktorá stavila na vynikajúcu predlohu a scenár od známej spisovateľky a dcéry nebohého humoristu Milana Lasicu (†81) Hany Lasicovej. Spoločne vytvorili pôsobivé dielo, ktoré si prišli vychutnať aj naše známe tváre zo šoubiznisu.

Na premiéru so svojou dcérou dorazila slovenská herečka Zuzana Vačková, no tieto kočky skôr pôsobili ako sestry a nie matka s dcérou. Dokonca mali aj rovnaký typ účesu, čo umelkyni naozaj len prospelo. A zladili sa aj v jednotlivých kúskoch – nadrozmerné svetre doplnili o krátku sukňu, a tak im to spoločne ladilo a nesmierne pristalo.

Čo sa však nedá povedať o moderátorovi Andrejovi Bičanovi, ktorý sa zjavne s módou veľmi nekamaráti a spravil dosť rázny módny prešľap. Aj keď mal na sebe vskutku zaujímavé farebné topánky, žiaľ, k zvyšku outfitu sa mu vôbec nehodili.

Zároveň voľný strih zelených kapsáčových nohavíc a béžový sveter mu pridali opticky ešte kilá navyše. Aj keď, sám nám prezradil, že ich pár nabral za posledné obdobie, odkedy nie je na televíznych obrazovkách. Nabudúce určite odporúčame siahnuť po inej farebnej škále a hlavne po jednotlivých kusoch, čo by sa viac hodili na slávnostnú premiéru. Ale aspoň svojím humorom nás dostal do kolien.

Hoci Ľubica Čekovská prišla celá v čiernom, nič tým nepokazila, práve naopak. Pôsobila veľmi mladícky a sviežo a takisto v jej prípade jej strih vlasov sadol perfektne. Bezpochyby jej ubral zopár rokov a viacerí prítomní najskôr nevedeli, o koho ide čudovali sa, či to je vôbec ona. Podľa nášho názoru vyzerala veľmi štýlovo, čierne elegantné šaty s ozdobnou prackou obohatila o crossbody kabelku s originálnym vzorom a farebnej fádnosti tým hneď dodala šmrnc.

Avšak nedali sa zahanbiť ani ďalší z pozvaných, či už zo samotných hviezd filmového plátna, ako napríklad herečka Zuzana Mauréry, či tehotná Radka Caldová, alebo ďalšie celebrity, ktoré si takisto prišli užiť túto romantickú drámu s príbehom o zakázanej láske medzi dvoma mladými ženami z rozdielnych pomerov. A vy si ho takisto môžete vychutnať v kinách od 2. februára.

