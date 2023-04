Premiéra plná promi detí: Hágerovej malá ako víla a... Táto známa Slovenka ich vôbec NEUKAZUJE!

V jednom z bratislavských kín sa konala premiéra animovaného filmu Super Mario Bros. Slovenské celebrity zobrali svojich potomkov a spolu s nimi vyrazili do spoločnosti. Deti sú známe tým, že rozprávky milujú a práve teraz mali možnosť prísť si vychutnať jednu novú pred veľké kinoplátno. Wau, to znie lákavo!

A ešte lákavejšie pre deti je to, ak sa v kine nachádza aj maskot, s ktorým sa pred filmom môžu odfotiť. To bola ale obrovská radosť! Keď uvideli ženu, ktorá bola prezlečená za Super Maria, nahodili úsmev od ucha k uchu a neváhali sa s ňou odfotiť. Ako sme si už mohli všimnúť, toto dievča rado mení podoby a vždy zavíta do kina v maske, ktorá korešponduje s filmom.

Galéria fotiek (12) Tony Porucha so synom Manolom

Zdroj: Ján Zemiar

Pozvanie neodmietla ani slovenská moderátorka a partnerka Romana Juraška Diana Hágerová. Ich rodinka sa po prvýkrát rozrástla pred 6 rokmi, keď Diana porodila dcérku Izabelu a neskôr v roku 2021. V tom čase priviedla na svet syna Tristana. Diana je ešte stále na materskej dovolenke, poobedný program si tentokrát urobila s dcérkou. No a Izabelka vyzerala úplne ako rozprávková víla, čo poviete?

Galéria fotiek (12) Diana Hágerová s dcérou Izabelou

Zdroj: Ján Zemiar

Nebýva často zvykom, že operná speváčka Adriana Kučerová navštevuje prominentné premiéry. Tentoraz však urobila výnimku a rovno vyvetrala aj svojich dvoch synátorov Lukáša a Jonáša. Obidvoch synov má s partnerom Matejom Drličkom, ktorý tentoraz pri šťastnej rodinke chýbal. Adriana svoje dve ratolesti v spoločnosti či na sociálnych sieťach príliš neukazuje. Naposledy tak rodina urobila v roku 2018 pred objektívom istej fotografky.

Galéria fotiek (12) Adriána Kučerová so synmi

Zdroj: Ján Zemiar

Americký "animák" si prišli užiť aj ďalšie slovenské celebritné rodinky. Kto všetko do kina zavítal, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie.