Fešák z Markízy prekvapil fotkou z minulosti: Veď to je ÚPLNÝ Justin Bieber!

Jakub Vitek sa minulý rok rozhodol nájsť si lásku v druhej sérii markizáckej šou Love Island. A aj sa mu to podarilo! Súťaž mu do cesty priviedla Češku Hanu Dědkovú. Síce sa im v minulom ročníku nepodarilo zvíťaziť, vyzerá to tak, že aj napriek tomu to týmto dvom zaľúbencom klape aj v reálnom živote.

Modelka Hanka sa už v prvom momente do neho zahľadela. Niet sa čomu čudovať, keďže Jakub je naozaj pohľadný muž. Preto nebolo ani žiadnym prekvapením, keď ešte minulý rok oznámil svoju účasť na súťaži Mister Supranational 2023. Šok síce nespôsobil svojou účasťou, ale tým, že namiesto Slovenska ide do sveta reprezentovať Českú republiku.

Jakubove výrazné črty zaujmú nejedno ženské oko, ale všimli ste si niekedy na ňom tento detail? Najnovšie sa slovenský fešák pochválil záberom spred viac ako desiatich rokov. Na staršej fotke náramne pripomína Justina Biebera. Jakub túto podobu sčista-jasna nezaprie!

Ešte v roku 2010 si markizák nechal urobiť cestovný pas a teraz si vtipne zaspomínal na to obdobie. V tom čase bol na výslní iba 15-ročný americký spevák Justin Bieber, ktorý bol idolom mnohých mladých dievčat aj chlapcov. A vyzerá to tak, že trend Justinovho legendárneho zostrihu neminul ani samotného Jakuba. Veď pozrite sami.

Prirodzenou súčasťou zdravého vzťahu by mala byť taktiež aj istá sranda. A tá účastníkom spomínanej šou veruže nechýba. „Svojho Biebera si našla, ale už aj odišiel,“ odkázal úprimne svojej priateľke Hanke.