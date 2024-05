PRIESKUM po atentáte na Fica: Slováci majú strach z radikalizácie! Najväčšiu podporu má Smer-SSD

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO na vzorke tisíc respondentov, CAWI metódou, ktorý bol realizovaný v dňoch 17. - 20. mája 2024. Z prieskumu je zrejmé, že len 22,6 % oslovených verí, že dôjde k zmierneniu polarizácie a radikalizácie, no takmer tretina 32,5 % predpokladá, že sa nič nezmení a až 44,9 % očakáva ďalšiu radikalizáciu a polarizáciu.

“Negatívne vnímanie budúcnosti oslovenými, obzvlášť sympatizantmi súčasných opozičných strán, ešte viac podčiarkuje ich očakávanie zhoršenia postavenia médií. V ich prípade až 46,6 % predpokladá, že sa oproti súčasnému stavu ich postavenie zhorší a podobne to vychádza aj v prípade postavenia samotnej opozície. Tam má toto očakávanie 45,4 %. Pre porovnanie, v prípade koaličných strán zhoršenie očakáva len 23,3 % a zlepšenie dokonca 30,2% respondentov”, uviedol hlavný analytik agentúry Martin Klus.

Súčasťou prieskumu bolo aj prvé meranie preferencií politických strán v prípade volieb do Národnej rady SR po atentáte na premiéra. Z prieskumu jasne vyplynula dominancia SMERu-SSD (24,1%), ale aj pomerne výrazne stúpajúca popularita hnutia Republika (8,1%). To sa po parlamentných voľbách ocitlo mimo hranicu zvoliteľnosti, avšak dnes je podľa prieskumu štvrtou najsilnejšou stranou na Slovensku.

"Akokoľvek, dá sa predpokladať, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu nebudú kopírovať tento prieskum, keďže na týchto voľbách doposiaľ vždy participoval iný typ voliča a zároveň sa už štyrikrát po sebe potvrdila aj podstatne nižšia účasť, ako vo voľbách do NRSR. Detailnejšie sa voľbám do Európskeho parlamentu budeme venovať v ďalšom reprezentatívnom prieskume, ktorý plánujeme počas budúceho týždňa," uzavrel Klus.