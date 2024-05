Opletačky s POLÍCIOU! Sulíkov syn je NEPOUČITEĽNÝ... Policajti ho brali rovno z postele

Filip Sulík (Zdroj: Instagram F.S.)

Syn Richarda Sulíka, Filip, si servítku pred ústa nekladie. Na sociálnych sieťach zverejňuje o ľuďoch všetko bez okolkov, aj keď im to má poškodiť meno. Netají sa tým, že rád vyvoláva kauzy. Problémy mal už s influencerkou Ráchel Karnižovou, s exfarmárom Imim Štefaníkom i s nevestou Anet Slotovou. Ráchel mama a Baron podali na neho aj trestné oznámenie na polícii. A tak ho muži zákona stále predvolávajú vypovedať. Pre svojich priaznivcov odhalil naozaj šokujúcu správu.

„Došli ma ráno domov do bytu pándle (policajti, pozn.red.) zobrať z postele,“ napísal a priložil k tomu záber z policajnej stanice. Tiež potvrdil, že ho zobrali kvôli Baronovi. „Tento rok som bol už na výsluchu kvôli Ráchel a kvôli Imrichovi. Dám do tretice, že pôjdem aj kvôli Anet?“ spýtal sa otvorene. Pred pár dňami sme vás o ich konflikte informovali. „Strašne by som chcel, aby ma aj Anet udala. Byť trikrát stíhaný v tej istej veci, v tom istom čase, je strašne cool,“ vyjadril sa. Na začiatku mája bol predvolaný vo veci podozrenia z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Fiki sa vyjadroval na adresu Ráchel mamy nevhodne.

Tá to zobrala teda do vlastných rúk rovnako ako Imi, ktorého dlhší čas Filip na Instagrame spomínal. „Trestné oznámenie je podané na celú organizovanú skupinu – na Lenku (Fikiho kamarátka), na Sulíka, na tú lesbu. Staré fotky a konverzácie tu bude niekto pridávať a zdieľať, osočovať. Podávam sťažnosť na okresný súd za osočovanie osobnosti a z toho sa už nevymotá. Všetci máte narobený problém. Nikto nebude ubližovať mojej žene a robiť mi zle. Vyzývam verejne všetkých ľudí, nech ich idú nahlásiť. On si musí uvedomiť jedno, že ja som verejne známa osoba a mám kontakty. Budú to riešiť právnici. Vy si myslíte, že môžete zdieľať moje fotky? Že si môžete robiť, čo chcete, šikanovať ľudí? To je nemysliteľné. Ja sa čudujem, že tebe ešte nikto nenaložil, ale už nie sú 90. roky, tak to riešime cez policajtov a právnikov. Budeš mať problém – a veľký,“ vyjadril sa ešte vo februári Baron.

Syn Richarda Sulíka sa POBIL: Do ringu by išiel aj so Salátovou a... TÁTO žena je SUKA! (Zdroj: Ramon Leško/ Ján Zemiar)