Vytočený súťažiaci ODSTÚPIL zo Survivoru: Vyhrotená situácia po odchode z ostrova… Povolal právnikov, hrozia POKUTY!

Hra bola výborne rozohratá, keď sa tvorcovia reality šou Survivor rozhodli uplatniť úplne nové pravidlo - takzvané genderové. Moderátor Ondřej Novotný na kmeňovej rade oznámil, že do duelu nemôže ísť žena, aby v kmeni nebolo výrazne viac mužov ako žien. A toto poriadne vytočilo jedného zo súťažiacich, Jiřího Hanouska.

Až tak, že sa zo súťaže rozhodol odstúpiť. Situácia bola natoľko vyhrotená, že sa realitný maklér nemohol so svojimi súkmeňovcami ani rozlúčiť. Moderátor mu túto možnosť nedal a viackrát ho vyzval, aby kmeňovú radu okamžite opustil, čo Jiřího vytočilo ešte viac. Zobral sa preto a z natáčania odišiel. Ako neskôr pre eXtra.cz prezradil, produkcia sa ho snažila zastaviť, no nechcel sa s nikým rozprávať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Voyo

„Odišiel som z toho areálu, kde vedie normálna cesta a minútu na to ma vyzdvihol jeden člen produkcie a opýtal sa ma, či chcem taxík a už sme išli preč. Nechcel som sa s nikým rozprávať,“ prezradil Hanousek. Potom sa čo najskôr chcel dostať k svojim osobným veciam - odmietol spať na hoteli, ktorý mala zabezpečený televízia, dokonca letel aj iným lietadlom.

„Pokiaľ odídete za takýchto podmienok, tak nechcete akceptovať, že ste na nejakom hoteli, nedajú vám telefón. Chcete okamžite svoj telefón, svoj pas. Nechcete byť na ich hoteli, nechcete byť pod ich vplyvom. Chcete čo najskôr vypadnúť. Aj keby to malo byť za cenu všetkých ponúk na svete,“ opísal realitný maklér.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Voyo

„Asi si to dokážete predstavit, keď odídete za takýchto podmienok. Stretávate sa s nimi a riešite, čo a ako ďalej. To nie sú príjemné rozhovory. Pokiaľ sa máme rozprávať o zmluve, že beriete, či je platná alebo nie, a keď vám v poslednom rozhovore niekto povie, že vám ruší zmluvu, zažaluje vás a budete mať miliónové pokuty, tak sa chcete brániť,“ vysvetlil.

Aká veľká pokuta mu hrozí, nateraz nie je jasné - v zmluve je totiž definovaná pokuta za každý priestupok a celé sa to napočítava. Súťažiaci preto povolal právnikov. „Teraz ide o to, ako to bude pokračovať ďalej. My sme im dali informácie, ako to vidíme my, dostali sme informácie, ako to vidia oni. Priorita je, aby sa nič ďalej neriešilo, nikto na druhého nehádzal špinu. Dúfam, že budú rozumní, a oni dúfajú, že budem rozumný ja,“ dodal.