TOP momenty z českých Andělov: Takmer NAHÁ Andrea zo Survivoru, speváčka ako z CIRKUSU a Meky získal po smrti 4 ceny!

Křižíkův pavilon na Výstavišti Praha bol v sobotu večer miestom galavečera 32. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl Coca – Cola 2022. Akadémia udelila sedem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách, ocenenie bolo vyhlásené aj v kategórii najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény uviedli do Siene slávy.

A hoci je legendárny slovenský spevák už viac ako rok po smrti, za svoj album Posledné veci získal štyri nominácie, ktoré premenil na štyri sošky Anděl. Získal ich v kategóriách album roka, sólový interpret, skladba roka - za pieseň Nejsi sám, ktorú naspieval so synom Davidom a v kategórii najlepší slovenský album.

Ceny na pódiu prevzali jeho blízki - syn David a manželka Katka. No cenu za najlepšieho sólového interpreta prišla prevziať aj Mekiho dlhoročná kolegyňa Martha. Tá preniesla dojemnú ďakovnú reč, na konci ktorej sa jej už triasol hlas.

„Meky ma vždy uvádzal na svojich koncertoch ako nervóznu speváčku, ja som vedela, že som nervózna speváčka. S Mekym som spievala 20 rokov Čo bolí, to prebolí. Dodnes me to neprebolelo, ale dôležité je, že Meky si vždy prial, aby prežili jeho songy a to sa deje, je to vidieť, je to ďalšia cena. Gratulujeme Meky, ďakujeme vám a Meky naveky!“ odkázala Martha Žbirkovi do neba.

Galéria fotiek (5) Ceny, ktoré získal Meky Žbirka, prevzali jeho blízki - syn David a manželka Katka.

Zdroj: Profimedia

No rozhodne sa bolo na čo pozerať aj na červenom koberci a v istom momente Anděly pripomínali Oscarov či odovzdávanie cien MTV. Práve tie sú totiž známe svojou extravaganciou. O rozruch sa na českých hudobných cenách postarala napríklad misska Andrea Bezděková, ktorú aktuálne vídať v drsnej markizáckej šou Survivor.

Na slávnostný galavečer totiž dorazila v skutočne odvážnych šatách. Do spoločnosti vyniesla model od návrhára Lukáša Macháčka, ktorý viac odhaľoval, ako zahaľoval. Čierny kúsok síce prekrýval prsia, no odhaľoval celé bruško a sukňa mala tak vysoký rozparok, že zboku brunetke bol vidno aj zadok. Obliecť si takéto niečo chcelo určite odvahu!

Galéria fotiek (5) Modelka Andrea Bezděková

Zdroj: Profimedia

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

No a neprehliadnuteľnou bola aj speváčka, tanečnica a herečka Rozálie Havelková. Dcéra herca a speváka Ondřeja Havelku večer oživila nielen svojim hudobným vystúpením, ale aj extravagantnými šatami. Na sebe mala čierne body, ktoré doplnila výraznou kvetinovou štólou a veľkým ružovým kvetom na hlave. Veď pozrite sami!