Kráska z markizáckej šou v spoločnosti s NOVÝM FRAJEROM: Zbalila tohto SPEVÁKA!

(Zdroj: Tv Markíza)

Andreu Bezděkovú slovenskí diváci spoznali začiatkom tohto roka vďaka reality šou Survivor. U našich západných susedov ju však poznajú už dlhé roky. V roku 2016 vyhrala súťaž krásy Česká Miss a reprezentovala Českú republiku na Miss Universe na Filipínach. V roku 2021 sa navyše dosť písalo o jej vzťahu s hercom Markom Lamborom.

(Zdroj: Tv Markíza)

Láske však v ten istý rok odzvonilo a odvtedy sa o žiadnom mužovi v jej živote nevedelo. No kráska je po rokoch neúspešných vzťahov opäť zamilovaná. Ulovila speváka, ktorý si hovorí skrátka Sebastian... A v piatok sa s ním prvýkrát objavila v spoločnosti. „Som veľmi nervózna,“ priznala Super.cz Bezděková a partner ju doplnil: „Ešte pol hodiny dozadu sme uvažovali, či vôbec pôjdeme.“

Dvojica pritom v minulosti spolu vraj už randila. „Vídali sa nejaký čas. Andrea bola do neho blázon, ale obaja v tom čase nemali doriešené predchádzajúce vzťahy. Možno preto to vtedy medzi nimi nedopadlo,“ povedal Expresu zdroj z modelkinho blízkeho okolia. No osud dvojicu opäť zviedol dokopy a dnes už láske zjavne dali voľný priebeh. Pozrite, ako im to spolu pristane!

(Zdroj: Profimedia)