Krásna novinka po POLROKU vzťahu: Bažík a Bagová chystajú SVADBU... Ivanna je TEHOTNÁ!

Krásnu správu dvojica zverejnila dnes ráno v markizáckom Teleráne. Tehotenské krivky už na blondínke vidno, v ktorom mesiaci sa nachádza, však nešpecifikovala. „Ja budem prvýkrát rodič, on už bude tretíkrát, takže pre mňa je to taká novinka, sú to také nové pocity, ktoré som predtým nevnímala, takže už teraz tá láska, ktorú pociťujem k tomu dieťaťu tam je, takže sa tešíme spolu,“ vyjadrila sa budúca mamička.

Pod srdcom vraj nosí s najväčšou pravdepodobnosťou chlapčeka, no naisto by sa mali pohlavie bábätka dozvedieť o mesiac. Na prírastok do rodiny sa okrem rodičov tešia aj starí rodičia. Ivannina mama však odmieta, aby ju volali babka. „Že keď tak, bude big mama,“ povedala so smiechom Bagová, ktorej s novou úlohou určite pomôže aj jej babka z Ukrajiny, ktorá zimu trávi na Slovensku.

Ďalšou veľkou novinkou sú zásnuby. Tie prebehli priamo na Štedrý deň. „Mojím takým darčekom na Vianoce... Bolo ich viac, tento bol najmenší, ale zároveň najväčší - požiadal som Ivanku o ruku. Povedala áno,“ prezradil Bažík a pochválil sa aj záberom z tohto čarovného momentu. Ivanna vraj vedela, že by sa chceli zobrať, no so zásnubami nerátala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Markíza

„My sme sa o tom veľakrát bavili, ale nečakala som, že to príde niekedy teraz, ja osm si myslela, že o rok o dva. Ale ja som veľmi poctená, lebo ja cítim, že Peter je ten pravý pre mňa a keď je tá láska a cítite ju z hĺbky duše, cítite, že s tým človekom chcete zostarnúť a je úplne jedno koľko času ste spolu, tak je to tam,“ vyjadrila sa budúca nevesta.

No Petrovi vraj veľké prekvapenie takmer prekazila najmladšia dcéra, ktorá prsteň objavila skôr. A ako pri deťoch býva zvykom, občas si svoje slová neustrážia. „Jeee, aký máš pekný prsteň,“ zahlásila vraj malá Bažíková. No budúcemu ženíchovi sa vraj situáciu podarilo zachrániť a Ivanne nič nedoplo.