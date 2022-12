Cibulková vytasila veľké bruško: Tu už končí sranda!

Dominika Cibulková je bývalá športovkyňa, pri prvom tehotenstve sa však príliš nesnažila udržiavať sa vo forme. Teraz sa rozhodla svoj prístup zmeniť.

„Toto tehotenstvo som úprimne poňala trošku inak ako to prvé a to hlavne pohybovo, od začiatku tehotenstva sa nevzdávam môjho kardia, ale naopak ma to viac motivuje. Povedala som si, že tri-štyrikrát do týždňa po hodinke mi len prospeje sa hýbať, pretože pri prvom tehotenstve som ani prstom nepohla a potom so to poriadne cítila,” netajila Dominika. A tak teraz často ukazuje svojim fanúšikom práve zábery z fitka.

Aktuálne by mala byť v šiestom mesiaci a so svojím pohybovým plánom to zatiaľ nevzdala. Fotografiu po cvičení zverejnila ja dnes. No netají, že s veľkým bruškom je to už trochu náročnejšie. „Srandy bokom – už začínam riadne funieť,” zverila sa vtipne.

Druhé dieťatko by mali Navarovci privítať v marci. Dominika a jej manžel Michal Navara už vedia aj pohlavie, ako sa nám nedávno zverila. Verejnosť sa túto informáciu dozvie až vo februári, kedy sa bude konať takzvaná baby shower, teda párty pred pôrodom. Rodiť chce Cibulková opäť na klinike vo Viedni, kde prišiel na svet aj Jakubko.